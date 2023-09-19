"Каждое десятилетие РФ начинает новую войну": Зеленский выступил на Генассамблее ООН (видео)

Президент Украины, предостерег союзников от заключения сделок с Россией "за кулисами", отметив, что ситуация с Пригожиным показала, чего стоят обещания Путина.

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Во вторник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке выступил с трибуны на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Обращение транслировалось на официальной странице главы государства в Facebook.

Зеленский заявил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал России, однако история показала, что именно РФ должна была подвергнуться ядерному разоружению. Президент подчеркнул, что Москва превращает в оружие много других вещей, частности продовольствие и энергию.

Глава государства напомнил, что РФ блокирует порты Украины, атакует Запорожскую атомную электростанцию, подвергая мир ядерной угрозе, а также массово похищает украинских детей.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", — констатировал президент.

Зеленский упомянул об украинской формуле мира, отметив, что ее поддержали более 140 государств и международных организаций. Кроме того, украинский лидер анонсировал "Глобальный саммит мира" и пригласил всех, кто "не терпит никакой агрессии", к совместной подготовке саммита.

Президент Украины также высказался о попытках заключить "какие-то теневые сделки за кулисами". Он отметил, что ситуация с Евгением Пригожиным показывает, чего стоят обещания Владимира Путина.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на Генассамблее ООН с начала полномасштабного вторжения России.

Генассамблея ООН — что важно знать

С 19 сентября стартовала неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, собравшей мировых лидеров в Нью-Йорке для ежегодных обсуждений критических глобальных вопросов.

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78-я Генассамблея ООН продлится с 19 по 26 сентября. Более 140 глав государств и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. При этом лидеры России, Франции, Великобритании и Китая не объявляли своего участия в ассамблее. По информации агентства АР, президент Франции Эмануэль Макрон, который регулярно присутствовал на дебатах Генассамблеи, будет отсутствовать, так как ожидается визит короля Великобритании Чарльза III. Примечательно, что это могло бы стать первым выступлением на Генассамблее для британского премьера Риши Сунака, но он отметил свою занятость.

Одной из ключевых тем как в официальной части Генассамблеи, так и в неофициальных дискуссиях, станет война России против Украины. В своей статье на сайте Европейской службы внешних действий, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул важность этой недели, отметив, что Россия своей агрессивной войной нарушила Устав ООН, игнорируя призывы Генеральной Ассамблеи соблюдать свои обязанности.

"Несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать свои обязанности, Россия препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе ООН", — писал Боррель.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк 18 сентября и посетил украинских военных, проходящих реабилитацию в США.