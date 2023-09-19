"Кожне десятиліття РФ починає нову війну": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН (відео)

Президент України застеріг союзників від укладення угод із Росією "за лаштунками", зазначивши, що ситуація з Пригожиним показала, чого варті обіцянки Путіна.

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У вівторок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку виступив із трибуни на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Звернення транслювали на офіційній сторінці глави держави у Facebook.

Зеленський заявив, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал Росії, однак історія засвідчила, що саме РФ мала зазнати ядерного роззброєння. Президент наголосив, що Москва перетворює на зброю багато інших речей, зокрема продовольство та енергію.

Глава держави нагадав, що РФ блокує порти України, атакує Запорізьку атомну електростанцію, наражаючи світ на ядерну загрозу, а також масово викрадає українських дітей.

"Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії", — констатував президент.

Зеленський згадав про українську формулу миру, зазначивши, що її підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій. Крім того, український лідер анонсував "Глобальний саміт миру" і запросив усіх, хто "не терпить жодної агресії", до спільної підготовки саміту.

Президент України також висловився про спроби укласти "якісь тіньові угоди за лаштунками". Він зазначив, що ситуація з Євгеном Пригожиним показує, чого варті обіцянки Володимира Путіна.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський уперше виступив на Генасамблеї ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Генасамблея ООН — що важливо знати

З 19 вересня стартував тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, що зібрала світових лідерів у Нью-Йорку для щорічних обговорень критичних глобальних питань.

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78-а Генасамблея ООН триватиме з 19 по 26 вересня. Понад 140 глав держав і урядів зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. При цьому лідери Росії, Франції, Великої Британії та Китаю не оголошували своєї участі в асамблеї. За інформацією агентства АР, президент Франції Емануель Макрон, який регулярно був присутнім на дебатах Генасамблеї, буде відсутній, оскільки очікується візит короля Великої Британії Чарльза III. Примітно, що це могло б стати першим виступом на Генасамблеї для британського прем'єра Ріші Сунака, але він зазначив свою зайнятість.

Однією з ключових тем як в офіційній частині Генасамблеї, так і в неофіційних дискусіях, стане війна Росії проти України. У своїй статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підкреслив важливість цього тижня, зазначивши, що Росія своєю агресивною війною порушила Статут ООН, ігноруючи заклики Генеральної Асамблеї дотримуватися своїх обов'язків.

"Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної Асамблеї ООН дотримуватися своїх обов'язків, Росія перешкоджає виконанню Радою Безпеки своєї ролі не лише в Україні, а й в інших місцях, тим самим ставлячи під загрозу довіру до всієї системи ООН", — писав Боррель.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка 18 вересня і відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в США.