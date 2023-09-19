Візит Зеленського до США: з'явилися перші кадри з президентом у Нью-Йорку (фото, відео)

В ОП повідомили, що Володимир Зеленський насамперед відвідав українських військовослужбовців, які проходять у США реабілітацію. Глава держави нагородив бійців орденами "За мужність" III ступеня.

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Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в ніч на 19 вересня прибули до Сполучених Штатів Америки. Дружина глави держави поділилася першими знімками, на яких пара виходить із літака. Фотографії вона опублікувала у себе в Telegram.

"Разом із Володимиром Зеленським прибули до Нью-Йорка для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", — написала вона.

За словами Зеленської, вона виступить на Генеральній асамблеї ООН, щоб розповісти про українських дітей, які постраждали від війни.

"Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці", — зазначила перша леді.

Сам же Володимир Зеленський після прильоту в Нью-Йорк насамперед відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в місцевій лікарні. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Володимир та Олена Зеленські прибули до США

"Глава держави оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення можливостей поранених воїнів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами "За мужність" III ступеня.

"Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, захищати її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів від самого початку повномасштабної війни. Ми будемо всіх вас чекати, ви нам потрібні — кожен боєць України — для того, щоб перемогти ворога", — сказав президент.

Зеленський відвідав українських бійців у лікарні

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.

Зазначимо, що раніше в Білому домі озвучили очікування від майбутньої зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського. Представник адміністрації Джон Кірбі повідомив, що американський лідер особисто хоче почути від свого колеги інформацію про ситуацію на фронті.