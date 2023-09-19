Дальнобойное оружие и гарантии безопасности: программа-минимум визита Зеленского в США

В прошлом году Зеленский привез из Америки комплексы ПВО Patriot. Накануне нынешнего визита все ждут ATACMS. В ходе визита президент Украины будет выступать на площадках ООН в Нью-Йорке, а затем посетит Вашингтон, где встретится с президентом Джо Байденом. Фокус выяснял, каких результатов можно ожидать от этого визита.

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Эта поездка в США для Владимира Зеленского вторая за время полномасштабного вторжения России в Украину. Первый визит состоялся в конце декабря 2022 года, и был довольно успешным — тогда было объявлено о передаче систем ПВО Patriot. Накануне этого же визита все ожидали решения о поставках ракетных систем ATACMS. А еще согласования стратегического видения долговременной поддержки США даже в условиях частично изменения настроений в стране накануне американских президентских выборов.

Встречи на полях ООН

Президент Зеленский прилетел в Нью-Йорк 18 сентября и анонсировал участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, Совете Безопасности и проведение двусторонних встреч.

"То, что Зеленский будет выступать в ООН — важно, учитывая достаточно непростые отношения Украины и руководства организации и последние данные о переговорах, которые Антониу Гутерреш ведет отдельно с представителями Российской Федерации, в частности, министром Лавровым. Поэтому, политически президент должен использовать эту возможность как можно лучше", — говорит Фокусу политический эксперт Максим Джигун.

Он убежден, что в отношениях с ООН на уровне руководства, Украине уже нечего терять.

"Они и не были на каких-то высоких позициях, чтобы ими дорожить, — добавляет эксперт, — Мы дорожим отношениями со странами-членами ООН, но точно не с ООН как институтом, который неоднократно демонстрировал бесхребетность в вопросе войны в Украине. Не удивлюсь, если Владимир Зеленский в унисон с президентом Байденом будет агитировать другие страны за изменение вообще процедур ООН, состава постоянных членов Совета безопасности ООН, говорить о том, что настало то время, когда Россию нужно отстранить от принятия решений, потому что она оказалась в составе Совбеза незаконно. Но для устранения нужна политическая воля".

Постоянный представитель Украины при ООН в 1997-2001 и 2015-2019 годах Владимир Ельченко ранее говорил Фокусу, что Россия не является правомерным членом не только Совбеза, но и ООН. Она занимает место страны, которой нет — СССР, как правопреемница.

Речь идет о том, что в Уставе ООН до сих пор среди постоянных членов Совета безопасности указана не Россия, а СССР. Россия там появилась после обращения президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Бориса Ельцина. В 1991-м РФ должна была пройти формальную процедуру вступления в ООН, как Чехия и Словакия, страны бывшей Югославии, но этого не произошло. И ни одно из государств-членов не попыталось уточнить этот момент.

Россия оказалась в составе Совета безопасности ООН нелегитимно, это нужно постоянно подчеркивать Фото: Flickr

Сейчас есть основания говорить, что среди членов ООН есть страны, которые так считают, поэтому и могут поддержать Украину, в частности США. Однако на этой площадке США имеет одинаковое значение с голосом страны третьего мира или глобального юга, который не очень поддерживает Украину. Именно поэтому Зеленский анонсировал ряд разговоров с представителями таких стран. Это необходимо для того, чтобы давить на Россию, изолировать ее больше на международной арене.

Зеленский уже заявлял, что имеет для ООН "четкое предложение", главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны: ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.

Также, вероятно, речь пойдет о зерновой инициативе. Однако результатов по этому поводу пока эксперты не прогнозируют.

Какое оружие необходимо для победы

Владимир Зеленский в США для того, чтобы решить вопрос поставки дальнобойного оружия, о котором идет речь длительное время.

"Как свидетельствует президент в недавнем интервью для иностранных медиа, от наступления сезона дождей, Украина не планирует сбавлять темпы наступления на фронте, и зима точно не станет периодом отдыха для России, потому что Украине нужно выиграть. А сделать это можно высокоточным, дальнобойным оружием", — отмечает Джигун.

Итак, речь пойдет о предоставлении Украине армейских тактических ракетных систем MGM-140 (ATACMS). Она позволит Украине наносить удары по ключевым российским материально-техническим и логистическим целям, а также местам запуска крылатых ракет и БпЛА на временно оккупированных Россией украинских территориях. Именно об этом говорят американские сенаторы, которые накануне направили письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отправить ракеты. "Дополнительная задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт", — написали политики Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзанна Коллинс и Линдси Грэм.

Байден обдумывает рекомендации Госдепа и Пентагона по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS и вскоре должен принять окончательное решение Фото: Минобороны США

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обдумывает рекомендации Госдепа и Пентагона по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS и вскоре должен принять окончательное решение. Белый дом уже заявил, что Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте.

Еще один запрос — предоставление самолетов F16. Несмотря на то, что США дали согласие Нидерландам и Дании на передачу их Украине, сам Вашингтон о поставках молчит.

Еще в мае прозвучало историческое решение о передаче F-16. Тогда говорилось, что самолеты будут передаваться подразделениями. Авиационные подразделения — это как минимум эскадрилья. В украинском варианте — это 12+ самолетов. У западных партнеров эскадрилья имеет больше — до 18 самолетов. По словам представителя Командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ранее речь шла о запросе на 200 единиц истребителей F-16, чтобы закрыть небо. Сейчас речь идет пока об около 50 согласованных. Поэтому придется набирать, в первую очередь за счет США.

"Мне лично, как гражданину, очень хотелось бы услышать, что в нем появятся ракеты ATACMS, от которых мы очень зависимы на фронте, — продолжает Максим Джигун. — Как свидетельствуют вокруг политические американские источники и их уважаемая пресса, решение такое может быть вызвано нежеланием президента Байдена затягивать войну и давать возможность россиянам восстановить силы за зиму, наскрести дополнительные резервы. Поэтому мы можем увидеть вскоре решение. Будет оружие, предназначенное для того, чтобы форсировать реки, Днепр. Потому что мы сейчас видим положительные сигналы с Херсонщины, о которых рано говорить. Но потребности украинской армии должны быть закрыты".

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Также речь пойдет о предоставлении артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны.

"Вопрос противовоздушной обороны важен, в условиях когда зерновая инициатива если не мертва, то находится в смертельных конвульсиях. Нам нужно обеспечивать поставки нашего зерна маршрутом-альтернативой. Но он требует в наших портах систем ПВО. Поэтому американцы, зная насколько наша страна в экономическом плане была спроектирована под поставки по Черному морю, и насколько от этого зависит наша экономика, должны нам помочь закрыть это направление", — думает эксперт.

Однако в американских СМИ не так оптимистично настроены на результаты визита Зеленского. Издание The Washington Post пишет, что украинские официальные лица надеялись приехать в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы заявить о значительных успехах в летнем контрнаступлении, но укрепленные российские войска препятствуют попыткам достичь значительного прорыва, и обе стороны продолжают нести большие потери.

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Влияние войны в Украине на цены на продукты питания и энергоносители ускорило призывы в развивающихся странах к урегулированию конфликта путем переговоров. А поддержка среди американской общественности уменьшается, поскольку часть Республиканской партии критикует стоимость военных действий, которая оценивается в 73 миллиарда долларов.

По мнению обозревателей, вояж Зеленского стоит строить с учетом проблем развивающихся стран. Именно это может позволить сделать доминирующим вопросом Украины и побудить лидеров Латинской Америки и Глобального Юга прислушаться.

Заручиться поддержкой Украины

Визит Зеленского происходит на фоне президентской избирательной кампании в США. Поэтому в этот период, с одной стороны, есть риски, что внутриполитическая ситуация в США может влиять на уровень помощи Украине. С другой — Украина в контексте американских выборов достаточно сильный аргумент. Известно, что народ поддерживает помощь Украине, поэтому политикам не остается ничего, как отвечать на этот запрос общества. Вот и Байдену тоже надо было бы показать определенную победу на украинском фронте, историю успеха. А она может быть в двух конфигурациях. Первая — американское оружие помогает ВСУ продвигаться, освобождая оккупированные территории. То есть есть результат, можно отчитываться. Второй — продвижения нет, поэтому надо начать договариваться о мирных переговорах, которые являются при любых обстоятельствах невыгодными для Украины, остановив кровопролитие. Поэтому Украине нужно продемонстрировать, что план "В" невозможен.

Кроме того, Украине важно понимать, что уровень поддержки во время предвыборной кампании в США не уменьшится.

"В США начинается активный политический сезон. Страна входит в избирательную кампанию. Если проанализировать, какие события происходят, заметно, что ставки повышаются, кандидаты имеют большое желание уже на этом этапе вырваться вперед. Поэтому Украине надо убедиться в том, что наш вопрос не выходит из повестки дня США в тот момент, когда эта страна погрузится в политические распри — кто лучший кандидат и больше всего обещаний выполнит за время президентства", — отмечает Максим Джигун.

Зеленский будет выступать в ООН — это важно, учитывая достаточно непростые отношения Украины и руководства организации Фото: ТАСС

Эксперт отмечает, Украине необходимо давить на вопрос гарантий безопасности: "Сейчас никто абсолютно не гарантирует, что после выборов в следующем году, Байден останется в кабинете. Да, сейчас вся социология в его пользу, но может быть и не так. Украине нужно знать, что даже в условиях смены власти, мы будем иметь гарантии безопасности, о которых шла речь во время саммита НАТО, когда США согласились быть одним из ее гарантов. Нам важно активизироваться в этом направлении, чтобы подписать финальные документы с перечнем конкретных видов вооружения и финансовой помощи, независимо от того, как будет меняться политическая ситуация в самой Америке".

То есть если даже в следующем году к власти теоретически придет другой кандидат, скажем, из республиканской партии, не слишком благосклонный к Украине, то он не сможет свернуть поддержку Украины, которая ранее была утверждена подписями президента и парламента, это будет обязательно для выполнения.

"Это еще одно подтверждение, что США остаются нашими ключевыми партнерами, ни одна другая страна не сравнилась и близко с ней, — заключает Джигун, — Нам очень важно выстраивать с ними качественное и эффективное взаимодействие. Нам надо не только просить, но и брать обязательства, ключевым направлением которых является необходимость реализовать реформы, о которых нам будут говорить Байден и его окружение. Будут говорить об этом и в Конгрессе. Для того, чтобы получать большие деньги, восстанавливать экономику и армию, мы должны соответствовать критериям добропорядочности, прозрачности и подотчетности. Здесь у нас, к сожалению, нет супер больших результатов. Наоборот, мы видим откат в антикоррупционном законодательстве, в частности голосование о введении электронных деклараций, которое приняли депутаты и ветировал президент".

Другими словами — поддержка США не может идти в одностороннем формате, Украине также необходимо брать на себя обязательства. И об этом точно будут говорить в Вашингтоне.