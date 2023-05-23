В поисках мира. Сумел ли Зеленский презентовать миру свою формулу

Саммит стран "Большой семерки" для Украины называют не только шагом к победе, но возможностью предметно и обоснованно обсудить украинскую формулу мира с мировыми лидерами. Фокус узнавал, какую поддержку для мирной инициативы смог привлечь в Хиросиме президент Владимир Зеленский.

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Вопрос участия в саммите G7 Владимира Зеленского до последнего оставался секретом. Единственное, что сообщалось, это то, что он планирует выступить в видеоформате. Но в этот раз Зеленский решил, что для Украины важно увидеть всех лидеров лично, чтобы с ними проговорить украинскую формулу мира, предложить каждому приобщиться к одной из десяти инициатив, заложенных в ней.

"Тот, кто встал на путь террора, самостоятельно с него не сходит. Вот почему нужны наша формула мира и международное право. Украина предложила формулу мира — миру. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир", — сказал президент.

Украинская формула мира — это десять пунктов. Выступление Владимира Зеленского.

Напомним, украинская формула мира — это десять пунктов. Среди них:

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная и энергетическая,

освобождение всех пленных и депортированных,

восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,

вывод российских войск и прекращение боевых действий,

справедливость,

защита природы,

недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

В ноябре 2022 года Зеленский представил эту формулу мира на саммите G20. Мирный план Украины уже поддержали государства-члены Евросоюза, Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Турция и Великобритания, но в Москве заявили, что не готовы к таким условиям.

Что означает для Украины участие в саммите G7

Как говорят эксперты, личное присутствие Владимира Зеленского на саммите важно — во время встреч (и пусть с представителями ЕС, как и Сунаком, украинский президент виделся недавно, но разговоры с американским президентом Джо Байденом, канадским премьером Джастином Трюдо и премьер-министром министр Индии Нарендром Моди — это эксклюзивные возможности) Зеленский мог напомнить о потребностях Украины и глобальной ответственности стремиться к справедливому миру в Европе.

"Прежде всего, сам факт очного участия в саммите президента Украины — это достижение", — не сомневается в разговоре с Фокусом эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Он обращает внимание, что заседание "Большой семерки" состоялось не где-то близко от Украины — в Германии, Франции, Италии или где угодно на европейском континенте, а совсем на другом конце земного шара, куда доехать с логистической и безопасной точки зрения было сложно.

Зеленский: "Мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир" Фото: Офис президента

"Конечно, революции в подходе отношения к войне в Украине не произошло — не прозвучало заявления, что G7 делает ставку или способствует однозначной победе Украины, — заявляет Гончар. — Там ограничились достаточно стандартной дипломатической формулировкой о поддержке Украины. Конечно, мы снова услышали на полях "Большой семерки" о решении предоставить нам самолеты F-16, но надо понимать, что эскадрилья таких самолетов — это не залог победы. Необходимое, но не достаточное условие".

По результатам саммита участники подготовили два коммюнике.

Одно — о глобальной повестке дня в сфере искусственного интеллекта, борьбы с изменениями климата, доступа к медпрепаратам, глобальной инфраструктуре проекта, а также о Китае, который оказывает деструктивное влияние на глобальную экономическую конкуренцию.

Другое — исключительно об Украине. В нем говорится, что финансовая, военная и дипломатическая поддержка Украины будет продолжаться.

Напомним, 19-21 мая в японском городе Хиросима собрались не только главы самых развитых стран и руководители ЕС, но и лидеры Австралии, Бразилии, Коморских островов (главенствуют в 2023 году в Африканском Союзе), островов Кука (главенствуют на Форуме Тихоокеанских островов), Индии, Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама. Из международных организаций были приглашены руководители ООН, Международного энергетического агентства, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО. Украину в Японию пригласил премьер-министр страны Фумио Кисида в качестве специального гостя.

Почему Запад продолжает оглядываться на Россию

В настоящее время эксперты заявляют, что приглашение на саммит для Украины имело символическое значение. Лидеры G7 стремились продемонстрировать, что поддержка Украины очень важна для них, и проблема агрессии РФ имеет, так сказать, глобальное измерение.

"Большая семерка" — это своеобразный комбинирующий орган коллективного Запада, — говорит Фокусу министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. — Но экономика не может существовать без безопасности. Основные неотложные вопросы в Японии были о безопасности, следовательно, об Украине. Стратегические — о Китае".

Другой вопрос — объемы такой поддержки.

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"Несомненно, отдельное коммюнике по Украине — это позитив. Это означает, что G7 четко осознает, что война в Украине, как они называют российскую агрессию, фактически является войной в Европе против мира свободы и демократии, — продолжает Михаил Гончар. — Но нам это было понятно и год назад, и девять лет назад, однако мир демонстрирует, что не способен пока реагировать быстро на подобные вызовы. Должно было пройти 15 месяцев, чтобы на уровне семи ведущих государств мира констатировать выделение украинского вопроса как глобального. И это тогда, когда все уже убедились в возникновении продовольственного кризиса, проблемах на энергетическом рынке".

Эксперт отмечает, что до этого мир видел войну в Украине как региональную, и от этой позиции ему было сложно отойти.

"Саммит в Японии трудно назвать переломным моментом, — продолжает эксперт. — И главное потому, что западный мир все еще не прибегает к превентивным действиям. Все происходящее — реакция на действия России, а не предупреждение ее действий. Даже эпопею с предоставлением F-16 четко показывает "откровение" Джейка Салливана, который как-то отметил, что Белый дом "тщательно отслеживает реакцию России". Не знаю, не хватает ли нашим партнерам понимания, или просто сохраняется неправильная система координат. Если принято решение только реагировать на действия России, то РФ имеет все возможности действовать проактивно. А себе автоматически отводите реактивную роль, которая не способствует укрощению агрессора. Она просто усложняет его движения, его войну, но не останавливает ее. На подобных саммитах можно было бы перейти Рубикон, принять меры, которые Россия не ожидает".

Оглядываясь на Россию, говорит и президент Джо Байден. В Хиросиме он отметил, что самолеты F-16 могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в пределах Украины и региона", добавив, что получил от президента Украины Владимира Зеленского "абсолютные заверения" в том, что Украина не будет использовать предоставленные истребители на территории России.

"Это как раз то, что нужно Путину, — реагирует Гончар. — Он за собой оставляет право и реализует его, ударяя вглубь всей территории Украины. Западный альянс же лишает Украину права бить по территории агрессора. Это не только аморальный, но и лишенный ума с военной точки зрения ход. "Большая семерка" не может перейти эту "красную линию". Единственный, кто из этого замкнутого круга вырывается и пытается действовать смело, — Великобритания. Помните, как только ее представители сообщили, что поставляют нам боекомплекты к Challenger с обедненным ураном, какая была реакция России? Такой реакции боятся США, являющиеся лидерами свободного мира".

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Возможно, подобные решения — повод поговорить на следующих саммитах и встречах.

Как и усиление экономического давления. Гончар говорит, что так или иначе когда-нибудь встанет вопрос восстановления на новом историческом этапе координационного комитета по вопросам экспортного контроля, существовавшего во времена Холодной войны с 1949 по 1994 год. Речь идет о том, что времена Холодной войны Западные страны всячески ограничивали Советский союз и страны Варшавского договора в получении современного оборудования и технологий, чтобы не допускать их развития.

Плата за демократию — мягкие санкции и умеренное давление

Тема следующего отдельного разговора — усиление глобальной санкционной политики, которая сейчас, по мнению аналитиков, не соизмерима с действиями Россия, которая ежедневно усиливает агрессивное давление на Украину. Эксперты говорят: сейчас пора переходить от определенной совокупности и санкций от разных стран к единому формату. Сейчас речь идет о том, что западный подход в отношении санкций демонстрирует две позиции.

Первая — санкции, проработанные западными странами при ведущей роли "Большой семерки", носят взаимоприемлемый характер. Для России они веские, но не роковые. Для западных стран они достаточно удобны. Да, санкции приносят ЕС и США определенный ущерб, но в пределах допустимой платы за демократию. И такая ситуация и устраивает Москву, и оставляет простор для шантажа Кремлем Запада. К примеру, когда речь идет об отмене санкций в отношении российских минеральных удобрений: либо Россия возобновляет экспорт аммиака, либо возникает продовольственный кризис.

Вторая позиция — недостаточное желание создавать санкционное давление на третьи страны, сознательно или бессознательно, но помогающие России обходить санкционные режимы. И в первую очередь речь идет о Китае — среди стран "большой семерки" нет единства в вопросе наложения санкций на китайские компании, потому что это будет бить по европейскому бизнесу. В частности, Италия, Франция и Германия предупредили, что не согласуют такие санкционные режимы в отношении Китая, хотя на этом и настаивали Соединенные Штаты. Также нет решения об ограничениях для ОАЭ, Турции и Индии, которые также помогают России обходить санкции.

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Павел Климкин же уверен: за последнее время есть очень положительные вещи по санкциям.

"Во-первых, это то, что Запад задекларировал, что будет избавляться от зависимости от российской атомной промышленности, — говорит он. — Во-вторых, началась серьезная борьба с обходом санкций. Это сейчас приобрело настолько массовое и системное значение, что подрывает сами санкции. Это будет направлено на новые санкции и на предотвращение. Я думаю, что результаты есть. Не в том смысле, что наложены новые санкции. Но Запад снова подтвердил, что будет держать лимиты цен на российскую нефть и нефтепродукты. За четыре месяца Россия не досчиталась 22% доходов таким образом. Больше одной пятой. Это немало".

Почему Индия требует больше внимания от Украины

В рамках визита в Японию Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это была их первая встреча во время полномасштабной войны. Как потом написал украинский президент: "Говорили о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях".

На самом деле, подробностей о встрече с Индией на самите сейчас мало. Поэтому это позволяет предположить: она носила достаточно формальный характер, ознакомительная, хотя эксперты ожидали большего.

"Возможно, нашим дипломатам нужно было быть более активными, — предполагает Михаил Гончар. — Мы же понимаем, Индия не занимала такой пророссийской позиции, как Китай, с ней можно говорить. В то же время Украина демонстрирует активную позицию по Китаю: после телефонного разговора с Си Цзиньпином сразу отправляет посла, впоследствии принимает китайского спецпредставителя на самом высоком уровне — президента, хотя достаточно было и министра иностранных дел, в то время как в Индии украинского посла до сих пор нет. Украина вроде бы демонстрирует, что для нее в приоритете Китай, а Индия пока далеко. Для Индии же Китай — основной враг, у которого стратегический партнер — Пакистан, также враг Индии. Поэтому можно сказать, что бэкграунд для встречи Зеленского с Моди был не очень благоприятен. Украине важно понимать, что у Индии своя отдельная политика, и с ней надо быть ближе. Индия сейчас видит, что ее стратегический партнер, Россия, терпит поражение".

Павел Климкин: "Не стоило ожидать, что Индия в дальнейшем будет играть на стороне Украины, но и исключительно на российской стороне ее не будет"

Эксперт вспоминает выступление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств и отмечает, что еще несколько лет назад это трудно было представить. Мол, сейчас страны Востока выразили уважение украинскому сопротивлению второй армии мира.

"Конечно, эти режимы остаются на стороне России не в силу своей пророссийскости, а в силу своей антизападности, хотя и она разная. В Китае зашкаливает, но в Индии, Бразилии или ЮАР она совсем не такая, хотя они и всячески демонстрируют склонность к форматам, связанным с Китаем и Россией", — добавляет Гончар.

Как известно, Индия с начала вторжения сохраняет условный нейтралитет, поскольку имеет большую зависимость не только от Запада, но и от России, например, покупая российскую нефть по дешевке, пользуясь ситуацией.

"Не стоило ожидать, что Индия в дальнейшем будет играть на стороне Украины, но и исключительно на российской стороне ее не будет, — добавляет Климкин. — Они будут использовать сегодняшнюю ситуацию в России, покупать у них с дисконтом нефть. Благодаря этому увеличили импорт почти в сто раз. Действительно, многие нефтепродукты, которые идут на Запад и не только, уходят из Индии. Индия снова становится большим индийским слоном. Избавляется от российской зависимости, может разговаривать с Украиной. Помните, как говорил саудовский министр иностранных дел: "У нас позитивная нейтральность". Если мы достигнем хотя бы положительной нейтральности с такими странами, как Индия, это будет еще не тот результат, который нам нужен, но все равно результат".

Когда состоится международный мирный саммит по Украине

Возвращаясь к украинской повестке дня в Хиросиме и реализации украинской формулы мира, эксперты подчеркивают, что Владимиру Зеленскому удалось принять участие в более чем десяти личных встречах с мировыми лидерами. И во время каждой из них он упоминал о мирном плане. Правда, о подробностях таких коммуникаций пока не берутся говорить — сейчас процесс достаточно непубличный. Но заявление Владимира Зеленского о приближении 500 дней полномасштабной войны, а это будет уже в июле, и "символический промежуток времени" дает понимание, что саммит по реализации украинской формулы мира готовится. Вероятно, он может состояться 2 июля 2023 года.

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