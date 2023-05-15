Дональд миротворец. Как изменится поддержка Украины в случае избрания Трампа президентом США

Дональд Трамп, погрязший в судебных процессах, пытается поддерживать приверженность избирателей за счет Украины, намекая, что может вступить в переговоры с Путиным. Фокус разбирался, что стоит за провокационными заявлениями американского политика и как может измениться отношение США к Украине в случае избрания Трампа президентом.

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Несколько дней назад 45 президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN отказался назвать Владимира Путина военным преступником и не ответил на вопрос, кого хочет видеть победителем в войне России против Украины.

Трамп трижды избегал вопроса о том, кто, по его мнению, должен победить в войне. "Я не думаю об этом с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", — сказал он. Когда журналистка спросила его во второй раз, он отметил: хочет, чтобы "все перестали умирать". После того, как вопрос прозвучал в третий раз, Трамп сказал, что Европа должна вкладываться в поддержку Украины не меньше, чем Штаты. "Я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег, потому что у них 20 млрд, у нас 170. Должно быть поровну", — заявил он.

Кроме того, Трамп отказался говорить, считает ли он президентом России Владимиром Путиным военным преступником. "Этот вопрос следует обсудить позже", — добавил он. А потом добавил, мол, если Путина называть военным преступником, то с ним будет труднее вести переговоры.

В то же время Трамп называет Путина "умным и хитрым парнем", который допустил ошибку, начав новую волну агрессии.

Что хочется слышать избирателям Трампа

Трамп еще раз повторил тезис, что в случае его переизбрания он смог бы остановить войну за сутки.

"Я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. Оба имеют слабые стороны, и у них есть сильные стороны. Поэтому в течение 24 часов это будет улажено. Это завершится", — пояснил политик.

"В этих словах весь Трамп, — говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. — Этот человек обещал через два дня покончить с ковидом, через неделю разобраться с проблемами на Ближнем Востоке и установить там мир. Трудно говорить о какой-то устойчивой". стратегию поведения Трампа, о какой-то стратегии вообще. Он искаженно видит мир и осознает себя в нем".

Эксперт отмечает: Трамп привык говорить то, что, как ему кажется, нравится поклонникам.

"Его избирателям хотелось бы услышать, что США очень быстро все решат. А если к власти придет Трамп, то вообще будет все отлично, — продолжает Краев. — Когда Трамп увидел, что поддержка Украины выросла, он заявил, что не позволил бы Путину зайти в Украину, сделал бы так, если бы он даже не напал.Когда поддержка немного спала, он предположил, что Украина могла бы уступить территории, чтобы остановить войну.В данной ситуации, когда против Дональда Трампа начато столько судебных дел, когда он не уверен не то, что в своем политическом будущем, но и в будущем в принципе он стал политическим флюгером".

В чем причина постоянства позиции Трампа

Стоит напомнить, что за год Трамп неоднократно делал заявления о войне в Украине.

В начале агрессии в феврале 2022 года он сказал, что Путин "хочет отхватить кусок Украины" и "не остановится, пока не получит ее полностью".

В марте 2023 года в эфире Fox News Трамп отметил, что на месте Байдена отдал бы кусок России, только чтобы прекратить войну. "Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, русскоязычные, но это было бы соглашение". Позже эту фразу вырезали из эфира в прайм-тайм.

Трамп отметил, что на месте Байдена отдал бы кусок России, только чтобы прекратить войну. Фото: USA Today

Впоследствии перед тысячами своих поклонников на митинге в Техасе Дональд Трамп говорил, что в случае победы на президентских выборах может завершить войну России и Украины за сутки — таким образом спасти мир от Третьей мировой. Тогда же он снова повторил свой тезис о том, что будь он до сих пор хозяином в Белом доме, Путин не решился бы атаковать Украину. Президент РФ, по его мнению, совершил акт агрессии, потому что увидел слабость и нерешительность Джо Байдена.

Очевидно, что заявления Трампа – это наглядное доказательство того, что он как бывший президент и кандидат не понимает причины войны. Он много думает о геополитике, о своем влиянии на ход истории, но по вилле во Флориде ему явно плохо видно, что происходит в этой части Европы.

Заявления Трампа также не более чем часть предвыборной кампании. Ранее он заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. И уже в январе начал свою предвыборную кампанию. В настоящее время по результатам соцопросов Дональд Трамп лидирует среди других кандидатов внутри Республиканской партии.

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И у Трампа есть своя группа поддержки. По оценкам экспертов, не более 20-23% коллег. Тех, кто все время заявляет о необходимости приостановить помощь Украине. К примеру, три недели назад именно трамписты — 19 сенаторов и конгрессменов, среди которых все являются представителями Республиканской партии, написали письмо, адресованное американскому президенту Джо Байдену, с призывом уменьшить военную помощь Украине, чтобы "скорее завершить войну". Они назвали русско-украинскую войну "прокси-войной".

Вместо этого следует напомнить, что влиятельный конгрессмен-республиканец, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол неоднократно указывал на необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину. К примеру, он заявлял, что лучшим средством сдерживания Китая, с которым у Соединенных Штатов в последнее время существенно ухудшились отношения из-за Тайваня, является поражение Владимира Путина в Украине.

"Партия во многом разделена. Мы видим, что присутствующие в Конгрессе трамписты или пытаются баллотироваться — поддержать Трампа или занять его место, поддерживают его, — объясняет Краев. — Но таких не более 20-23%. Зато многие республиканцы, несмотря на секторы влияния, на разделенность разными донорскими частями, достаточно проукраинские. Как свидетельствует опрос Такера Карлсона, для всех ключевых кандидатов Республиканской партии говорится, что поддержку нужно сохранять.Только одна кандидатка из трампистского лагеря говорила, что помощь нужно остановить. Если взять Майкла Пенса, который сейчас принадлежит к ультраконсервативной части партии, которая имеет поддержку евангелистов, а это одна из самых влиятельных частей, сказал фразу, которую у нас не тиражировали, а он отметил, что Украине нужно дать все возможное оружие, кроме ядерного. Я не знаю, какая может быть более проукраинская позиция. То есть большая часть во многом противоречит Трампу. То есть угрозы республиканская партия точно не представляет".

Какие связи с Россией имеет Дональд Трамп

Приблизительно с 2016 года Трамп известен своими связями с Россией. ФБР приступило к расследованию признаков и доказательств возможного сговора членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на результаты выборов в США. Известный аналитик Тимоти Снайдер ранее отмечал связь событий в Украине и в США: Россия стремилась контролировать Украину, используя социальные сети, деньги и контролируемого главу государства. То есть, Россия поддержала Трампа, так же как она поддерживала украинского президента Виктора Януковича, надеясь на мягкий контроль.

"Трамп и Янукович были похожими фигурами: заинтересованы в деньгах и во власти, чтобы зарабатывать или защищать деньги. А значит, уязвимыми партнерами для Путина. Они также имели общего политического советника: это Пол Манафорт. Он работал на Януковича в 2005-2015 годах, а в 2016-м возглавил кампанию Трампа", — отмечал Снайдер.

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"Сложно сказать, сохраняется ли связь Трампа с Россией сейчас, — продолжает эксперт. — Если раньше у нас было абсолютно подтверждение, мы знали, с кем и как общался Трамп, то если такая информация и есть, то она не публичная. Заметно, что российские власти, российские медиа очень чувствительно относятся к ситуации с Трампом. Россия официально, даже на уровне Совбеза, благодаря Дмитрию Медведеву, на уровне Государственной Думы РФ поддерживает Трампа, осуждает действия по нему, говорит, что "фашистский режим" Байдена пытается уничтожить оппозицию в РФ".

То есть, так или иначе, прослеживается абсолютно четкая поддержка Трампа со стороны РФ. Но ведутся ли консультации, обмен мнениями, неизвестно.

Впрочем, российский след и многочисленные уголовные расследования не влияют на имидж самого Трампа — его избиратели как поддерживали его, так и поддерживают.

Правда, аналитики отмечают, что в суды попали пока не основные дела.

"Одна из них о плохом декларировании доходов. Другая — обвинение в попытке изнасилования, — отмечает Краев. — Летом нас ждут гораздо более интересные процессы. О попытке срыва выборов в штате Джорджия, по событиям 6 января 2021 года — нападению на Капитолий. А это дело о государственном перевороте. Это очень серьезно. А также о вывозе из Белого дома документов. Она о государственной измене. То есть по-настоящему серьезные дела против Дональда Трампа еще не рассматривались, ведется досудебное следствие".

Будет ли Дональд Трамп переговорщиком с РФ

Между тем сам Трамп позиционирует себя как возможный переговорщик о войне в Украине. И не только он предполагает, что его личные разговоры с Зеленским и Путиным могут покончить с войной, так думают и в России.

После одного из заявлений Трампа о завершении войны, на российском телевидении заявили, что бывший президент США Дональд Трамп "готовит плацдарм", который якобы позволит США заключить соглашение о мирном урегулировании войны в Украине.

"Трамп видит мир как серию двусторонних бизнес-переговоров, — говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", — Он уверен, что хватит одного разговора со спикером Палаты представителей, чтобы Палата голосовала так, как надо Трампу. Во всех мемуарах о Трампе упоминается, как 45-й президент США искренне удивляется, что он позвонил генпрокурору, сказал, чтобы определенное дело не расследовалось, а потом его обвиняют в узурпации власти. Понимание Трампом функционирования международной политики, политической системы в целом очень примитивное, базовое. Он уверен, что только он может решить все очень быстро. Во время его предвыборной кампании была совершенно уникальная ситуация, которая характеризует его политику. Тогда он сказал: "Я весьма стабильный гений, только я могу решить это". И его отношение такое ко всему. Он верит в свою непобедимость, что только великий и непобедимый Дональд Трамп изменит мир. Это же Трамп абсолютно серьезно сказал, что его разговор с Зеленским, который мог стать причиной импичмента, для него был лучшим примером политической коммуникации. Он сказал, что разговор с Путиным был идеальным, а с Зеленским еще более идеальный".

Между тем заявления президента США, пусть и бывшего, влияют на общий имидж США — это вредит стране, которая стремится быть главным политико-военным деятелем в мире. Слова Трампа в любом случае играют на руку российской пропаганде, которая активно использует его заявления. И демократы еще воспользуются своим шансом указать на это и Трампу, и в целом республиканцам. И тогда республиканцам придется выбирать — или терпеть Трампа, или все четче кристаллизовать свою позицию по Украине. Конечно, если общая геополитическая ситуация не изменится.

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