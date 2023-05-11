Трамп отказался назвать Путина военным преступником и заявил, что может завершить войну за сутки

Бывший американский президент не стал прямо отвечать на вопрос о том, хочет ли он победы Украины, а лишь заявил, — "я хочу, чтобы они перестали умирать".

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45-й президент Соединенных Штатов Америки во время дебатов с избирателями в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) заявил, что сейчас не время называть президента России Владимира Путина военным преступником. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает американский телеканал CNN.

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы прекратить это дело [войну в Украине]. Если он будет военным преступником, люди будут хватать его и казнить, он будет сражаться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже", — заявил Трамп.

Бывший президент Трамп не стал говорить, хочет ли он, чтобы Россия или Украина выиграли войну, когда его спросила ведущая дебатов Кейтлан Коллинз из CNN.

"Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, как все уладить, чтобы мы перестали убивать всех этих людей", — сказал он.

На второй вопрос модератора о том, хочет ли бывший президент победы Украины, Трамп не стал отвечать прямо, сказав, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

"Русские и украинцы, я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это в течение 24 часов", — заявил Трамп.

Кейтлин Буассоно, избирательница-республиканка, которая впервые будет голосовать в 2024 году, спросила бывшего президента Дональда Трампа, поддерживает ли он военную помощь США Украине и как бы он справился с угрозой, исходящей от президента России Владимира Путина. Трамп ответил, что войны бы не было, если бы он был президентом.

"Если я стану президентом, я урегулирую эту войну за один день, за 24 часа", — сказал Трамп.

Бывший президент США добавил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с Владимиром Путиным.

"У них обоих есть слабые стороны, у них обоих есть сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет урегулирована. Она будет закончена, абсолютно закончена", — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос Трамп ответил, что ошибкой Путина было вторгнуться в Украину. По его словам, этого бы не произошло, если бы он был президентом.

В городской ратуше Манчестера штата Нью-Гэмпшир 10 мая проходили дебаты CNN с Дональдом Трампом, где бывший президент отвечал на вопросы республиканцев и других избирателей в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Ведущая передачи CNN This Morning Кейтлан Коллинз выступила в качестве модератора. Это первое выступление Трампа на CNN после выборов 2016 года.

Как отреагировал на дебаты президент США Джо Байден

Как сообщает CNN, президент США Джо Байден не смотрел дебаты CNN с бывшим президентом Дональдом Трампом. Глава государства летел из Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия, когда проходило мероприятие, и телевизоры на борту самолета были настроены на другой канал — за исключением кабины для прессы, которая смотрела CNN.

Однако предвыборная команда Байдена и официальные представители демократов внимательно следили за происходящим и считают, что некоторые комментарии бывшего президента послужат пищей для рекламы и цифрового контента в будущем.

Примечательно, что политический аккаунт Байдена уже разместил в Твиттере видео, в котором комментарии бывшего президента о 6 января сопоставлены с изображениями мятежников у Капитолия США в 2021 году.

Напомним, 9 мая суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Трамп обязан выплатить жертве $5 миллионов за клевету и причиненный ущерб репутации.

Ранее, 5 мая, стало известно, что Дональд Трамп выступил на конференции консервативного политического действия, которая прошла в Будапеште. Бывший американский президент заявил, что сторонники консервативного мировоззрения ведут "историческую битву" за идеи, которые спасут западную цивилизацию.