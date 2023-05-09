Суд в США признал Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл, – СМИ

45-й президент США Дональд Трамп выплатит 5 миллионов долларов Джин Кэрролл за клевету и причиненный ущерб репутации.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в попытке изнасилования Джин Кэрролл, писательницы и журналистки. Об этом 9 мая сообщило CNN.

Судебная инстанция обязала его выплатить компенсацию за притязания и клевету. Трамп теперь обязан выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения Кэрролл за то, что она доказала иск, который касался клеветы и причинения вреда ее репутации со стороны Трампа. Еще два миллиона выплат предусмотрены в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования. Политик должен выплатить в общей сложности ей сумму в 5 миллионов долларов.

Джин Кэрролл Фото: Getty Images

Дело против Трампа по обвинениям в изнасиловании Джин Кэрролл

Джин Кэрролл подала иск в суд на Трампа, в котором утверждала, что бывший американский президент изнасиловал ее в раздевалке роскошного универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене в 1996 году. Женщина также заявляла, что Трамп затем обесчестил ее, когда назвал эти обвинения "психически больной" после того, как она заявила о случае публично в 2019 году.

Иск требовал его отказа от комментариев. Бывший президент США заявил, что женщина придумала встречу ради своей выгоды, чтобы прорекламировать свои мемуары, а также отметил, что она "не в его вкусе". В Нью-Йорке начал действовать закон, дававший жертвам сексуального насилия определенный срок, чтобы подать в суд на своих обидчиков даже спустя десятилетия после того, как соответствующие нападения могли произойти. Кэролл воспользовались этой возможностью.

Напомним, в апреле Трамп в суде отверг все предъявленные против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Обвинители утверждали, что у политика был роман с моделью Playboy Карен Макдугал. Он выступил также и перед своими поклонниками с речью, в которой заявил, что он невиновен.