У Дональда Трампа был 10-месячный роман с моделью Playboy

Обвинители утверждают, что модель Карен Макдугал получила 150 тысяч долларов за молчание.

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45-й президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам. Но вспыли и другие скандальные подробности. Обвинители утверждают, что у Трампа был роман с моделью Playboy Карен Макдугал. Об этом пишет Daily Mail.

После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Это стандартная процедура в подобных случаях. Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходило слушание. Еще примерно через час он покинул здание суда и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Там он выступил перед своими сторонниками с речью, в которой заявил, что невиновен.

Дональд Трамп отрицает, что у него был роман с Карен Фото: Getty Images

Впрочем, дело против Трампа обещает быть весьма скандальным. Окружной прокурор Манхэттена заявил, что представители Трампа заплатили 150 тысяч долларов модели Playboy Карен Макдугал за молчание, а также заплатили швейцару Трамп-тауэр Дино Саджудину за то, чтобы он не рассказывал о внебрачном ребенке Дональда Трампа от бывшей домработницы.

Историю Макдугал о ее десятимесячном романе с Дональдом купила компания National Enquirer, которая принадлежит компании Трампа American Media Inc., но она так и не была опубликована. Швейцару заплатили 30 тысяч долларов. И с ним был заключен договор, согласно которому, он не мог передавать эту историю кому-то еще под угрозой штрафа в один миллион долларов.

Модель Playboy Карен Макдугал Фото: Twitter Karen McDougal

Бывший генеральный директор American Media Inc. Дэвид Пекер признался, что делал это, чтобы помочь президентской кампании Трампа.

Впрочем, та самая домработница сообщила, что у нее никогда не было отношений с Трампом, а жена швейцара и вовсе назвала его "серийным лжецом".

Адвокаты Трампа заявили, что бывший президент не знал об оплате до тех пор, пока сделка не была заключена.

Но хоть все эти истории звучат скандально, если Трамп будет признан виновным по всем пунктам обвинения, маловероятно, что он будет приговорен к длительному сроку. Каждое обвинение представляет собой мелкое уголовное преступление, за которое предусмотрено до четырех лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Формального обвинения в заговоре не было, но обнародованные прокуратурой факты описывают, как Трамп "организовал схему" с другими, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года, выявив и выкупив негативную информацию о себе.

А история о Карен Макдугал всплывает уже не в первый раз. В 2018 году она дала откровенное интервью, в котором рассказала, что у нее был секс с Трампом в 2006 году в бунгало в отеле Beverly Hills. И он пытался ей за это заплатить. Это было задолго до того, как Трамп начал заниматься политикой, но уже после его женитьбы на Мелании. Роман с Карен начался вскоре после того, как она родила их сына Бэррона.

Трамп отрицает, что у него был роман с Карен. Она же рассказывала в интервью с известным журналистом Андерсоном Купером, что даже бывала в знаменитых апартаментах Дональда Трампа в Трамп-тауэр.

Она со слезами на глазах вспоминала, что чувствовала себя виноватой, когда Дональд показал ей спальню Мелании. Ей показалось странным, что они не спят вместе.

Дональд Трамп и Мелания Трамп с сыном Бэрроном Фото: Getty Images

"Думаю, мне не терпелось выбраться из квартиры. Делать что-то настолько неправильное уже достаточно плохо, а когда ты делаешь это в чужом доме – это наносит удар в самое сердце. Я просто не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Я хотела вернуться в свой гостиничный номер", — Карен призналась в интервью, что жалеет о том, что было и чувствует себя виноватой. Тем не менее, несмотря на чувство вины, она продолжала общаться с Трампом большую часть года.

"Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что это было неправильно", — сказала Playmate года 1998 года.

Напомним, Мелания Трамп на фоне всех этих скандальных заявлений продолжает хранить молчание. И, как отмечают инсайдеры, она "затаилась" в имении Трампов в Флориде, пытаясь уберечь сына Бэррона от нежелательного внимания СМИ.