Жила в особняке: бывшая модель Playboy теперь ночует в палатке на улице (фото)

Луиза Гловер зарабатывала около 1500 долларов в день на пике своей карьеры, но из-за кризиса стоимости жизни она не может позволить себе платить за жилье.

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41-летняя Луиза Гловер, жившая в особняке Хью Хефнера, теперь спит на улице в палатке за 115 долларов. Об этом пишет The Sun.

На пике своей карьеры бывшая модель Playboy зарабатывала около 1500 долларов в день, но из-за кризиса стоимости жизни она не может позволить себе "неподъемную" арендную плату. Когда-то девушка жила на широкую ногу в голливудском особняке Хью Хефнера, но теперь ночует в палатке.

Бывшая модель говорит, что из-за кризиса стоимости жизни ей не остается ничего другого, как поселиться на ферме, потому что она не может позволить себе оплатить аренду жилья. Женщина уже больше месяца живет в палатке за 115 долларов, пока борется за развитие своего бизнеса по персональным тренировкам и выгулу собак.

"У меня нет семьи, на которую я могла бы опереться. Я пытаюсь сохранять оптимизм и извлекать максимум пользы из своего положения, но это трудно. Мне нужно поскорее выбраться из этой ситуации. Все должно измениться до наступления зимы", — рассказала экс-модель, воспитывавшаяся в приемных семьях.

На пике своей карьеры бывшая модель Playboy зарабатывала около 1500 долларов в день Фото: louiseglover/Instagram

Гловер начала работать моделью в 20 лет и быстро завоевала международное внимание.

"Это было лучшее время, словно другой мир. В то время я даже не задумывалась об этом, но я общалась с самыми знаменитыми людьми в мире", — вспоминает она.

Она посещала вечеринки со звездами, среди которых были Леонард Ди Каприо, покойный Мэттью Перри и Пэрис Хилтон. Вскоре Гловер стала жить в особняке Хефнера стоимостью 100 миллионов долларов, куда регулярно заглядывали и другие звезды.

Помимо палатки, у Гловер есть небольшая плита для приготовления пищи Фото: News Licensing

Все изменилось в 2010 году. После операции по установке имплантата у нее развилась септицемия, вызвавшая остановку сердца. Оправившись от сердечного приступа, Гловер решила изменить свою карьеру и занялась персональным тренингом. На пике своей карьеры, по ее словам, она зарабатывала почти 1500 долларов в день. Но в условиях кризиса стоимости жизни в Великобритании ее работа по персональным тренировкам сошла на нет, и британка с трудом сводит концы с концами.

"Сейчас мне тяжело, я стала старше, модельной работы нет. Я бы с удовольствием работала ведущей и все еще участвую в промо-акциях, но я отказываюсь делать контент для взрослых", — объяснила она.

Помимо палатки, у Гловер есть небольшая плита для приготовления пищи, две бутылки с горячей водой для согрева и непоколебимое чувство оптимизма, несмотря на трудности.

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Также стало известно, что девушка бросила жизнь модели Playboy ради заброшенной фермы в глуши. Катжира решила, что ей нужен более спокойный ритм жизни и купила заброшенную ферму, чтобы отремонтировать ее.