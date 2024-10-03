Жила в особняку: колишня модель Playboy тепер ночує в наметі на вулиці (фото)

Луїза Гловер заробляла близько 1500 доларів на день на піку своєї кар'єри, але через кризу вартості життя вона не може дозволити собі платити за житло.

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41-річна Луїза Гловер, яка жила в особняку Г'ю Гефнера, тепер спить на вулиці в наметі за 115 доларів. Про це пише The Sun.

На піку своєї кар'єри колишня модель Playboy заробляла близько 1500 доларів на день, але через кризу вартості життя вона не може дозволити собі "непідйомну" орендну плату. Колись дівчина жила на широку ногу в голлівудському особняку Г'ю Гефнера, але тепер ночує в наметі.

Колишня модель каже, що через кризу вартості життя їй не залишається нічого іншого, як оселитися на фермі, бо вона не може дозволити собі оплатити оренду житла. Жінка вже понад місяць живе в наметі за 115 доларів, поки бореться за розвиток свого бізнесу з персональних тренувань і вигулу собак.

"У мене немає сім'ї, на яку я могла б спертися. Я намагаюся зберігати оптимізм і отримувати максимум користі зі свого становища, але це важко. Мені потрібно скоріше вибратися з цієї ситуації. Усе має змінитися до настання зими", — розповіла екс-модель, яка виховувалася в прийомних сім'ях.

На піку своєї кар'єри колишня модель Playboy заробляла близько 1500 доларів на день Фото: louiseglover/Instagram

Гловер почала працювати моделлю у 20 років і швидко завоювала міжнародну увагу.

"Це був найкращий час, немов інший світ. У той час я навіть не замислювалася про це, але я спілкувалася з найзнаменитішими людьми у світі", — згадує вона.

Вона відвідувала вечірки із зірками, серед яких були Леонард Ді Капріо, покійний Меттью Перрі та Періс Гілтон. Незабаром Гловер стала жити в особняку Гефнера вартістю 100 мільйонів доларів, куди регулярно заглядали й інші зірки.

Крім намету, у Гловер є невелика плита для приготування їжі Фото: News Licensing

Усе змінилося 2010 року. Після операції зі встановлення імплантату в неї розвинулася септицемія, що спричинила зупинку серця. Оговтавшись від серцевого нападу, Гловер вирішила змінити свою кар'єру і зайнялася персональним тренінгом. На піку своєї кар'єри, за її словами, вона заробляла майже 1500 доларів на день. Але в умовах кризи вартості життя у Великій Британії її робота з персональних тренувань зійшла нанівець, і британка насилу зводить кінці з кінцями.

"Зараз мені важко, я стала старшою, модельної роботи немає. Я б із задоволенням працювала ведучою і все ще беру участь у промоакціях, але я відмовляюся робити контент для дорослих", — пояснила вона.

Крім намету, у Гловер є невелика плита для приготування їжі, дві пляшки з гарячою водою для зігрівання і непохитне почуття оптимізму, попри труднощі.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині. Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.