Дональд Трамп мав 10-місячний роман із моделлю Playboy

Обвинувачі твердять, що модель Карен Макдугал отримала 150 тисяч доларів за мовчання.

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45-й президент США Дональд Трамп у кримінальному суді Мангеттену в Нью-Йорку відкинув усі висунуті проти нього звинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Усього звинувачення було пред'явлено за 34 пунктами. Але з'явились й інші скандальні подробиці. Обвинувачі стверджують, що Трамп мав роман із моделлю Playboy Карен Макдугал. Про це пише Daily Mail.

Після прибуття до суду Трамп здався правоохоронцям і був формально взятий під варту до пред'явлення звинувачень. Це стандартна процедура у подібних випадках. За пів години після прибуття до суду Трамп піднявся до зали засідань на 15-му поверсі, де відбувалося слухання. Ще приблизно через годину він залишив будинок суду і вирушив у свій маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Там він виступив перед своїми прихильниками з промовою, в якій заявив, що він невинний.

Дональд Трамп заперечує, що у нього був роман із Карен Фото: Getty Images

Втім, справа проти Трампа обіцяє бути дуже скандальною. Окружний прокурор Мангеттену заявив, що представники Трампа заплатили 150 тисяч доларів моделі Playboy Карен Макдугал за мовчання, а також заплатили швейцару Трамп-тауер Діно Саджудіну за те, щоб він не розповідав про позашлюбну дитину Дональда Трампа від колишньої хатньої робітниці.

Історію Макдугал про її десятимісячний роман із Дональдом купила компанія National Enquirer, яка належить компанії Трампа American Media Inc., але вона так і не була опублікована. Швейцару заплатили 30 тисяч доларів. І з ним було укладено договір, згідно з яким він не міг передавати цю історію комусь ще під загрозою штрафу в один мільйон доларів.

Модель Playboy Карен Макдугал Фото: Twitter Karen McDougal

Колишній генеральний директор American Media Inc. Девід Пекер зізнався, що робив це, щоб допомогти президентській кампанії Трампа.

Втім, та сама домробітниця повідомила, що в неї ніколи не було стосунків із Трампом, а дружина швейцара і зовсім назвала його "серійним брехуном".

Адвокати Трампа заявили, що колишній президент не знав про оплату доти, доки угода не була укладена.

Але хоч усі ці історії звучать скандально, якщо Трамп буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, малоймовірно, що його засудять до тривалого терміну. Кожне звинувачення є дрібним кримінальним злочином, за який передбачено до чотирьох років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення.

Формального звинувачення у змові не було, але оприлюднені прокуратурою факти описують, як Трамп "організував схему" з іншими, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року, виявивши та викупивши негативну інформацію про себе.

А історія про Карен Макдугал спливає вже не вперше. У 2018 році вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що у неї був секс із Трампом у 2006 році в бунгало в готелі Beverly Hills. І він намагався їй за це заплатити. Це було задовго до того, як Трамп почав займатися політикою, але вже після його одруження з Меланією. Роман із Карен почався невдовзі після того, як вона народила їхнього сина Беррона.

Трамп заперечує, що він мав роман із Карен. Вона розповідала в інтерв'ю з відомим журналістом Андерсоном Купером, що навіть бувала в знаменитих апартаментах Дональда Трампа в Трамп-тауер.

Вона зі сльозами на очах згадувала, що почувала себе винною, коли Дональд показав їй спальню Меланії. Їй здалося дивним, що вони не сплять разом.

Дональд Трамп та Меланія Трамп із сином Берроном Фото: Getty Images

"Думаю, мені не терпілося вибратися з квартири. Робити щось настільки неправильне вже досить погано, а коли ти робиш це в чужому будинку — це завдає удару в саме серце. Я просто не могла дочекатися, щоб піти звідти. Я хотіла повернутися у свій готельний номер", — Карен зізналася в інтерв'ю, що шкодує про те, що було і почувається винною. Проте, всупереч почуттю провини, вона продовжувала спілкуватися з Трампом більшу частину року.

"Коли я оглядаюсь назад, я розумію, що це було неправильно", — сказала Playmate року 1998 року.

Нагадаємо, Меланія Трамп на тлі всіх цих скандальних заяв продовжує мовчати. І, як зазначають інсайдери, вона "затаїлася" у маєтку Трампів у Флориді, намагаючись уберегти сина Беррона від небажаної уваги ЗМІ.