Дві з трьох жертв відмовилися від позову: ЗМІ розкрили деталі справи про "п'яні вечірки" у Києві

Журналісти зазначають, що дві з трьох потерпілих від знущань на скандальних вечірках дівчат відмовилися від звинувачень, а троє підозрюваних друзів-блогерів вийшли з-під варти, розвивають бізнес і хизуються розкішним життям.

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У лютому 2023 року правоохоронці затримали трьох "івано-франківських мажорів", які організовували "п'яні вечірки" у Києві в орендованій квартирі. Друзі-блогери Андрій Ярина, Ярослав Домбровський і Олег Захар знущалися з непритомних оголених дівчат, знімали приниження на відео та оприлюднювали в мережі. Згодом троє підозрюваних вийшли зі слідчого ізолятору, займаються розвитком своїх бізнесів і публікують контент для соцмереж, тоді як їхня справа в суді рухається повільно, а дві з трьох постраждалих дівчат відмовилися від звинувачень. Деталі справи розповів Олександр М'ясищев, який був на трьох засіданнях суду та спілкувався з прокурорами й адвокатами обох сторін, пише "Бабель".

Олександр М'ясищев зазначив, що на скандальну справу призначили відомого прокурора Максима Дергачова. Обвинувачених блогерів захищають досвідчені адвокати Тимофій Ковалишин й Олег Охман. Розглядали заяви трьох потерпілих дівчат, одна з яких — неповнолітня. Суддя Олександр Бойко зачитав формулювання обвинувачення, за яким усі три дівчини зазнали сексуального насильства, не повʼязаного з проникненням в тіло, тож злочин не кваліфікували як зґвалтування.

Адвокати зауважували, що обшук у квартирі провели без необхідних дозволів і незаконно встановили місце знаходження підозрюваних, а протоколи були виготовлені заднім числом чи навіть підроблені. Прокурор Дергачов у відповідь звинуватив захист Ярини в спілкуванні з потерпілими дівчатами, після якого дві з них відмовилися в суді від своїх претензій. Журналісти зазначають, що перевірити це зараз неможливо.

Справа про "п'яні вечірки" у Києві: деталі засідання суду в лютому

12 лютого 2025 року відбулося засідання суду, де розглянули шостий із 18 томів справи про "п'яні вечірки". Олександр М'ясищев розповів, що перед засіданням підозрювані обговорювали контент для своїх блогів.

Адвокат Ковалишин знову заявив про фальсифікацію протоколів і попросив у судді доступ до іншої судової справи, що стосується однієї з дівчат. Він стверджував, що одна з потерпілих була якось пов'язана з розповсюдженням наркотиків, надавала інтимні послуги та дозволяла записувати відео за окрему плату. Прокурор відповів на це, що у вересні 2022 року дівчина придбала амфетамін, але кримінальне провадження закрили, вона почала лікування, а захист хоче отримати компромат, щоб мати на постраждалу вплив.

За рішенням суду підозрюваним продовжили запобіжні заходи: їм заборонено покидати міста, де вони проживають, а Ярина повинен також здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими та свідками.

Журналісти зазначають, що блогер Ярина продовжує заробляти на p2p-переказах валюти та криптовалюти та вести блог у TikTok і Instagram, де демонструє, як відпочиває та розважається, а також робить рекламні відео на замовлення клієнтів. При цьому його рахунок на Binance досі заблокований, арештовано його автомобіль BMW 535i та $4 000, які можуть бути виплачені потерпілим дівчатам як компенсація.

Андрій Ярина після виходу з СІЗО публікує в Instagram фото розваг і відпочинку Фото: Instagram / casual_andrew_

Захар також знімає контент для соцмереж про своє розкішне життя і створює ролики на замовлення як продюсер, а Домбровський окрім свого блогу веде Telegram-канал, один із дописів у якому — схема виведення 1 000 гривень "єПідтримки" готівкою. У лютому, за даними журналістів, Домбровський отримав вирок й іспитовий термін за купівлю канабісу.

Підозрювані відмовилися давати інтерв'ю виданню. Олег Захар перед засіданням суду сказав журналісту: "Старий, ти там мазу за нас тягни, кажи, що хлопці не винні!"

Усім трьох загрожує до семи років в'язниці, та прокурори зазначають, що вирок залежатиме від того, як суд оцінить надані докази.

"П'яні вечірки" у Києві: що відомо

Перші вечірки друзі почали влаштовувати наприкінці 2022 року, коли жили в Івано-Франківську і вели блоги в Instagram.

1 лютого 2023 року у пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведення обшуків в організаторів вечірок, які знущалися з дівчат та знімали приниження на відео. Ведуча Ярослава Кравченко оприлюднила дані організаторів і розповіла, що на вечірках нібито "накачували" дівчат алкоголем та транквілізатором "Ксанекс".

2 лютого голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що правоохоронці затримали двох друзів після обшуків за місцями проживання підозрюваних у Києві й Івано-Франківській області. Він зазначив, що підозрювані знімали та розповсюджували відео інтимного характеру в соціальних мережах, за що їм загрожує до 7 років ув'язнення.

3 лютого кореспондент "Суспільного" із зали засідань повідомив, що суд заарештував одного з організаторів "п'яних вечірок", 19-річного Андрія Ярину без права застави до 1 квітня.

Під час виступу в суді 3 лютого Андрій Ярина заявив, що 80% дівчат приходили до нього добровільно, а кожна третя потім поверталася. Також він запевнив, що заробіток із трансляцій перераховував на допомогу ЗСУ.

28 березня суд звільнив під заставу двох обвинувачених в організації "п'яних вечірок": Ярослава Домбровського та Олега Захарова. "Українська правда" з посиланням на заяву пресслужби Київської обласної прокуратури повідомляла, що фігуранти заплатили 150 прожиткових мінімумів або 402 600 грн.

9 травня 2024 року "Суспільне" з посиланням на Київську обласну прокуратуру писало, що у справі про "п'яні вечірки" суд відпустив з-під варти організатора Андрія Ярину під заставу у 272 тисячі гривень, зобов'язавши обвинуваченого носити електронний браслет, не відлучатись з місця проживання без рішення суду та здати закордонний паспорт. Також йому заборонили спілкувтися зі свідками та потерпілими у справі.