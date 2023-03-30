Суд звільнив під заставу двох обвинувачених у справі про "п'яні вечірки" у Києві (фото)

Ярослав Домбровський та Олег Захаров заплатили суму застави — 150 прожиткових мінімумів або 402 600 грн. — і вийшли на волю. Головний підозрюваний все ще перебуває під вартою.

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28 березня двом фігурантам, які проходять у справі про "п'яні вечірки", змінили запобіжний захід і звільнили під заставу. Під вартою, як і раніше, перебуває Андрій Ярина, який вважається організатором вечірок. Про це повідомляє "УП" із посиланням на заяву прес-служби Київської обласної прокуратури.

Один з учасників вечірок Ярослав Домбровський заплатив необхідну суму застави, після чого був звільнений з-під варти. Суд призначив заставу у сумі 150 прожиткових мінімумів (тобто 402 600 грн.).

Раніше ще одному підозрюваному Олегу Захарову була призначена аналогічна сума застави, зараз він теж вийшов на волю.

Водночас сторона звинувачення клопотала про безальтернативне утримання під арештом усіх обвинувачених, проте суд виніс рішення про заставу, оскільки такий запобіжний захід передбачений статтею КК.

Суд також визначив другому фігуранту заставу — по 150 прожиткових мінімумів для обох, повідомили представники Київської прокуратури, зазначивши, що готуються оскаржити це рішення.

Організаторам "п'яних вечірок" загрожує до 7 років

Наприкінці січня минулого року широка громадськість дізналася про історію кількох вихідців із Івано-Франківська, які влаштовували вечірки у Києві.

Затримання учасників "вечірки" Затримання учасників "вечірки"

Під час таких сесій вживалися алкоголь та наркотики, у зміненому стані свідомості дівчат піддавали знущанням та насильству.

Андрій Ярина, який підозрюється у поширенні порноконтенту

Силовики дійшли висновку про те, що організаторами "п'яних вечірок" та авторами відеороликів із знущаннями над дівчатами були двоє товаришів.

Ярослав Домбровський, ще один фігурант справи

Один із них — Андрій Ярина — на суді заявив, що 80% дівчат начебто приходили самі, а кожна третя згодом поверталася.

Нагадаємо, що організаторам "п'яних вечірок" загрожує до 7 років позбавлення волі. Основні підозрювані, за даними Нацполіції Київської області, ще й викладали відеозаписи зі знущаннями в соцмережах.

Згодом ЗМІ писали, що кільком фігурантам скандальної справи про "п'яні вечірки" видали повістки у військкомат.