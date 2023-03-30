Суд освободил под залог двух обвиняемых по делу о "пьяных вечеринках" в Киеве (фото)

Ярослав Домбровский и Олег Захаров заплатили сумму залога — 150 прожиточных минимумов или 402 600 грн — и вышли на свободу. Главный подозреваемый все еще содержится под стражей.

Related video

28 марта двум фигурантам, которые проходят по делу о "пьяных вечеринках", изменили меру пресечения и освободили под залог. Под стражей по-прежнему пребывает Андрей Ярина, считающийся организатором вечеринок. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на заявление пресс-службы Киевской областной прокуратуры.

Один из участников вечеринок — Ярослав Домбровский — заплатил необходимую сумму залога, после чего был освобожден из-под стражи. Суд назначил залог в сумме 150 прожиточных минимумов (то есть 402 600 грн).

Ранее еще одному подозреваемому — Олегу Захарову — суд назначил аналогичную сумму залога, которую он внес, после чего вышел на свободу.

Вместе с тем сторона обвинения ходатайствовала о безальтернативном содержании под арестом всех обвиняемых, однако суд вынес решение о залоге, поскольку такая мера пресечения предусмотрена статьей УК.

"Суд также определил второму фигуранту залог. Они у них одинаковые — 150 прожиточных минимумов", — сообщили представители Киевской прокуратуры, отметив, что готовятся обжаловать это решение.

Организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет

В конце января прошлого года широкая общественность узнала об истории нескольких выходцев из Ивано-Франковска, которые устраивали вечеринки в Киев.

Задержание участников "вечеринок" Задержание участников "вечеринок"

Во время таких сессий употреблялись алкоголь и наркотики, в измененным состоянии сознания девушек подвергали издевательствам и насилию.

Андрей Ярына, подозревающийся в распространении порноконтента.

Силовики пришли к выводу о том, что организаторами "пьяных вечеринок" и авторами видеороликов с издевательствами над девушками были двое товарищей.

Ярослав Домбровский, еще один фигурант дела.

Один из них — Андрей Ярына — на суде заявил, что порядка 80% девушек приходили сами, а каждая третья впоследствии возвращалась.

Напомним, что организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет лишения свободы. Основные подозреваемые, по данным Нацполиции Киевской области, ко всему прочему, еще и выкладывали видеозаписи с издевательствами в соцсетях.

Впоследствии СМИ писали, что нескольким фигурантам скандального дела о "пьяных вечеринках" выдали повестки в военкомат.