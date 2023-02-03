Без права застави: суд заарештував одного з організаторів "п'яних вечірок" (відео)

Двом "блогерам", які знущалися з дівчат під дією транквілізаторів, оголосили підозру у виготовленні та розповсюдженні порнографічного контенту.

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Шевченківський райсуд Києва обрав для одного з організаторів так званих "п'яних вечірок", під час яких дівчат "накачували" транквілізаторами, Андрія Ярини запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" із зали засідань.

19-річного підозрюваного заарештували до 1 квітня. Як уточнюється, саме він був ведучим прямих ефірів із "вечір".

Суд не дав можливості "блогеру" вийти на волю під заставу.

Андрій Ярина родом із Хмельницької області. Офіційно він ніде не працевлаштований. Під час обшуку в кишенях хлопця знайшли $4 тис. Він сам стверджував, що збирає гроші на ЗСУ за допомогою такого "контенту", водночас заперечує факти зґвалтування дівчат.

Як повідомлялося раніше, підозру у виготовленні та розповсюдженні порнографічного контенту оголосили двом організаторам незаконних заходів. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

"П'яні вечірки": хронологія подій

Українська ведуча та блогерка Ярослава Кравченко 31 січня поширила в мережі інформацію про так звані "п'яні вечірки" в Києві. Журналістка повідомила, що молоді хлопці, які приїхали в Київ із Івано-Франківська, "накачували" алкоголем і транквілізатором ксанакс дівчат, після чого записували відео інтимного характеру за їх участю й розповсюджували контент у закритих Telegram-каналах та в Instagram.

Після того, як історія стала надбанням громадськості, Нацполіція розпочала кримінальне провадження в цій справі. У пресслужбі правоохоронних органів повідомили про проведення обшуків в організаторів вечірок. Як уточнювалося, обшуки пройшли в Києві та в Івано-Франківській області за місцем проживання та на орендованих квартирах підозрюваних.

2 лютого голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що організаторами "п'яних вечірок" є двоє друзів, які й розповсюджували відео інтимного характеру в соцмережах. Їм оголосили про підозру, ще шістьом фігурантам справи нібито вручили повістки у військкомат.

Пізніше цього ж дня з'явилася інформація, що повістку також отримав адвокат підозрюваних Артем Захаров.

Проте 3 лютого поліція спростувала інформацію про вручення повісток фігурантам справи про "вечірки".