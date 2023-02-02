Адвокату організаторів "п'яних вечірок" теж вручили повістку (фото)

Артем Захаров стверджує, що не брав участі у знущаннях з дівчат. У суспільстві практику роздавати повістки у військкомат як покарання за правопорушення жорстко розкритикували.

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Адвокату організаторів так званих "п'яних вечірок", під час яких дівчат накачували транквілізаторами, Артему Захарову вручили повістку до військкомату. Це стало відомо після того, як у соцмережах з'явилися фотографії фігурантів справи із повістками в руках. Серед них є знімок адвоката.

[ + – ] Артем Захаров із повісткою

Пізніше Захаров дав коментар виданню "Страна", в якому підтвердив, що отримав повістку. При цьому він стверджує, що не брав участі у знущаннях над дівчатами і був присутній під час обшуків, які проводила поліція, виключно як адвокат.

"Я брав участь як адвокат в обшуку, цією справою я не займаюся. Мені було вручено повістку як адвокату у зв'язку з моєю адвокатською діяльністю і потім була поширена недостовірна інформація про те, що я нібито учасник вечірок", — сказав він.

Повітски учасникам "п'яних вечірок": реакція суспільства

Багато користувачів соцмереж, включаючи військових, обурилися практикою роздавати повістки у військкомат у вигляді покарання. Так, лідер руху "ДемСокира" та блогер Юрій Гудименко запропонував МВС роздавати повістки громадянам, які провинилися, не у військкомат, а до себе.

"А давайте шановне МВС вручатиме повістки не у військкомат, а до себе? Ось як учора, з цими малолітніми чортами. Приходьте так, суворо стукайте у двері і повідомляєте підозрюваному, що тепер він слідчий РВ УМВС. Або, що він тепер водій у вашому райвідділі. Або що він тепер відповідає за вашу зброю. Як ідея, шановна поліція? Норм?" — саркастично прокоментував Гудименко.

Він також наголосив, що Збройні сили України — це не сміття, куди можна кидати підозрюваних замість того, щоб провести розслідування і довести справу до суду.

Аналогічного погляду дотримуються й багато інших українських лідерів думок. Так блогер Сергій Стерненко назвав це радянською практикою.

"Якого біса деякі "генії" на посадах прирівнюють захист країни до покарання?" — обурився він.

Користувач під ніком Hēmsvĩt написала:

"У якому гнилому світі ми живемо, якщо є всі докази злочинів, які вони робили, а все, що робить правоохоронна система, — це вручення повістки".

Нагадаємо, Українська ведуча та блогерка Ярослава Кравченка 1 лютого розповсюдила в мережі інформацію про так звані "п'яні вечірки" у Києві. Після цього у пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведення обшуків в організаторів вечірок. Як уточнювалося, обшуки пройшли у Києві та ще одному регіоні за місцем проживання та на орендованих квартирах підозрюваних.

Того ж дня стало відомо, що правоохоронці оголосили про підозру двом організаторам вечірок, ще шістьом фігурантам справи вручили повістки у військкомат.

2 лютого голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що організаторам вечірок загрожує до 7 років позбавлення волі.