Адвокату организаторов "пьяных вечеринок" тоже вручили повестку (фото)

Артем Захаров утверждает, что не участвовал в издевательствах над девушками. В обществе практику раздавать повестки в военкомат в качестве наказания за правонарушения жестко раскритиковали.

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Адвокату организаторов так называемых "пьяных вечеринок", во время которых девушек накачивали транквилизаторами, Артему Захарову вручили повестку в военкомат. Это стало известно после того, как в соцсетях появились фотографии фигурантов дела с повестками в руках. Среди них есть и снимок адвоката.

[ + – ] Артем Захаров с повесткой

Позже Захаров дал комментарий изданию "Страна", в котором подтвердил, что получил повестку. При этом он утверждает, что не участвовал в издевательствах над девушками и присутствовал при проведенных полицией обысках исключительно как адвокат.

"Я принимал участие как адвокат в обыске, делом этим я не занимаюсь. Мне была вручена повестка как адвокату в связи с моей адвокатской деятельностью и затем была распространена недостоверная информация о том, что я якобы участник вечеринок", — сказал он.

Повестки участникам "пьяных вечеринок": реакция общества

Многие пользователи соцсетей, включая военных, возмутились практикой раздавать повестки в военкомат в виде наказания. Так, лидер движения "ДемСокира" и блогер Юрий Гудименко предложил МВД раздавать повестки провинившимся гражданам не в военкомат, а к себе.

"А давайте уважаемое МВД будет вручать повестки не в военкомат, а к себе? Вот как вчера, с этими малолетними чертями. Приходите так, сурово стучитесь в дверь и сообщаете подозреваемому, что теперь он следователь РО УМВД. Или, что он теперь водитель в вашем райотделе. Или что он теперь отвечает за ваше оружие. Как идея, уважаемая полиция? Норм?" — саркастически прокомментировал Гудименко.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины — это не мусорка, куда можно кидать подозреваемых вместо того, чтобы провести нормально расследование и довести дело до суда.

Аналогичной точки зрения придерживаются и многие другие украинские лидеры мнений. Так, блогер Сергей Стерненко назвал это советской практикой.

"Какого черта некоторые "гении" на должностях приравнивают защиту страны к наказанию?" — возмутился он.

Пользователь под ником Hēmsvĩt написала:

"В каком гнилом мире мы живем, если есть все доказательства преступлений, которые они совершали, а все, что делает правоохранительная система, — это вручение повестки".

Напомним, Украинская ведущая и блогер Ярослава Кравченко 1 февраля распространила в сети информацию о так называемых "пьяных вечеринках" в Киеве. После этого в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о проведении обысков у организаторов вечеринок. Как уточнялось, обыски прошли в Киеве и еще одном регионе по месту жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых.

В тот же день стало известно, что сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении двум организаторам вечеринок, еще шестерым фигурантам дела вручили повестки в военкомат.

2 февраля глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что организаторам вечеринок грозит до 7 лет лишения свободы.