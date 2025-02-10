Дівчина року Playboy 2025 з'явилася на вечірці в костюмі за $10 млн (фото)
Джилліан Нейшн виросла на віддаленій фермі в Монтані, а зараз живе і працює в Лос-Анджелесі, будучи затребуваною моделлю.
27-річна Джилліан Нейшн, яку журнал Playboy оголосив дівчиною року, стала зіркою вечірки на честь Суперкубка під назвою Big Game Weekend у Новому Орлеані. Дівчина в буквальному сенсі слова сяяла в костюмі кролика Playboy, вартістю $10 мільйонів. Костюм, що складається зі сріблястого боді, розшитого діамантами, і вушок, розробила і пошила вручну Калі Гоук, засновниця і креативний директор H.CROWNE.
З 1960 року престижний титул "Дівчина року" присуджується найбільш незабутнім подругам Playboy.
"У той час як Playboy повертається до друку, це також знаменує собою сходження чудової жінки, яка була виявлена під час загальнонаціонального пошуку подружок і яка уособлює красу, упевненість і неминущу чарівність. Джилліан Нейшн тепер приєднується до лав легендарних подружок Playboy, відкриваючи нову еру сміливої, сильної жіночності", — заявили у виданні.
У свої 27 років Джилліан Нейшн має "чарівність маленького містечка і чарівність великого міста", зазначили в Playboy.
Виросла на віддаленій фермі в Монтані, в оточенні коней і далеко від міської метушні, вона навчалася вдома. Саме виховання "розвинуло її креативність, незалежність і авантюрний дух". Зараз вона живе в Лос-Анджелесі і зробила собі ім'я як затребувана модель, працюючи з такими світовими брендами, як GUESS і CoverGirl, і прикрашаючи обкладинки Playboy Mexico і Treats.
Джилліан добре грає на піаніно, а також веде щоденник. Крім того, Нейшн обожнює коней і відмінно тримається в сідлі. Відео, де вона катається верхи, дівчина часто публікує на своїй сторінці в Instagram, показуючи своїм 204 тисячам підписників принади життя на ранчо.
Раніше Фокус писав, що колишня модель Playboy тепер ночує в наметі на вулиці.