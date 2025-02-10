Дівчина року Playboy 2025 з'явилася на вечірці в костюмі за $10 млн (фото)

Джилліан Нейшн виросла на віддаленій фермі в Монтані, а зараз живе і працює в Лос-Анджелесі, будучи затребуваною моделлю.

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27-річна Джилліан Нейшн, яку журнал Playboy оголосив дівчиною року, стала зіркою вечірки на честь Суперкубка під назвою Big Game Weekend у Новому Орлеані. Дівчина в буквальному сенсі слова сяяла в костюмі кролика Playboy, вартістю $10 мільйонів. Костюм, що складається зі сріблястого боді, розшитого діамантами, і вушок, розробила і пошила вручну Калі Гоук, засновниця і креативний директор H.CROWNE.

З 1960 року престижний титул "Дівчина року" присуджується найбільш незабутнім подругам Playboy.

Джилліан Нейшн Фото: Getty

"У той час як Playboy повертається до друку, це також знаменує собою сходження чудової жінки, яка була виявлена під час загальнонаціонального пошуку подружок і яка уособлює красу, упевненість і неминущу чарівність. Джилліан Нейшн тепер приєднується до лав легендарних подружок Playboy, відкриваючи нову еру сміливої, сильної жіночності", — заявили у виданні.

У свої 27 років Джилліан Нейшн має "чарівність маленького містечка і чарівність великого міста", зазначили в Playboy.

Виросла на віддаленій фермі в Монтані, в оточенні коней і далеко від міської метушні, вона навчалася вдома. Саме виховання "розвинуло її креативність, незалежність і авантюрний дух". Зараз вона живе в Лос-Анджелесі і зробила собі ім'я як затребувана модель, працюючи з такими світовими брендами, як GUESS і CoverGirl, і прикрашаючи обкладинки Playboy Mexico і Treats.

Джилліан добре грає на піаніно, а також веде щоденник. Крім того, Нейшн обожнює коней і відмінно тримається в сідлі. Відео, де вона катається верхи, дівчина часто публікує на своїй сторінці в Instagram, показуючи своїм 204 тисячам підписників принади життя на ранчо.

Раніше Фокус писав, що колишня модель Playboy тепер ночує в наметі на вулиці.