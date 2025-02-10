Девушка года Playboy 2025 появилась на вечеринке в костюме за $10 млн (фото)

Джиллиан Нейшн выросла на отдаленной ферме в Монтане, а сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, являясь востребованной моделью.

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27-летняя Джиллиан Нейшн, которую журнал Playboy объявил девушкой года, стала звездой вечеринки в честь Суперкубка под названием Big Game Weekend в Новом Орлеане. Девушка в буквальном смысле слова сияла в костюме кролика Playboy, стоимостью $10 миллионов. Костюм, состоящий из серебристого боди, расшитого бриллиантами, и ушек, разработала и сшила вручную Кали Хоук, основательница и креативный директор H.CROWNE.

С 1960 года престижный титул "Девушка года" присуждается самым незабываемым подругам Playboy.

Джиллиан Нейшн Фото: Getty

"В то время как Playboy возвращается в печать, это также знаменует собой восхождение замечательной женщины, которая была обнаружена во время общенационального поиска подружек и которая олицетворяет красоту, уверенность и непреходящее очарование. Джиллиан Нейшн теперь присоединяется к рядам легендарных подружек Playboy, открывая новую эру смелой, сильной женственности", – заявили в издании.

В свои 27 лет Джиллиан Нейшн обладает "очарованием маленького городка и очарованием большого города", отметили в Playboy.

Выросшая на отдаленной ферме в Монтане, в окружении лошадей и вдали от городской суеты, она обучалась на дому. Именно воспитание "развило ее креативность, независимость и авантюрный дух". Сейчас она живет в Лос-Анджелесе и сделала себе имя как востребованная модель, работая с такими мировыми брендами, как GUESS и CoverGirl, и украшая обложки Playboy Mexico и Treats.

Джиллиан хорошо играет на пианино, а также ведет дневник. Кроме того, Нейшн обожает лошадей и отлично держится в седле. Видео, где она катается верхом, девушка часто публикует на своей странице в Instagram, показывая своим 204 тысячам подписчиков прелести жизни на ранчо.

Ранее Фокус писал, что бывшая модель Playboy теперь ночует в палатке на улице.