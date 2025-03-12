"Я щаслива": Джіджі Хадід уперше розповіла про стосунки з Бредлі Купером

Пара познайомилася на вечірці з нагоди дня народження дитини їхнього спільного друга. І Джіджі, і Бредлі є батьками неповнолітніх дітей.

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29-річна американська модель палестино-голландського походження Джіджі Хадід вперше відверто розповіла про свої стосунки з 50-річним актором і режисером Бредлі Купером. Найпотаємнішим вона поділилася в інтерв'ю для квітневого номера Vogue, сторінки якого прикрасила.

Одна з найбільш високооплачуваних супермоделей у світі зізналася, що зустрічається з Бредлі понад рік після знайомства на вечірці з нагоди дня народження дитини їхнього спільного друга. Зараз їхні стосунки так само міцні.

"Я дуже поважаю його як творчу особистість. Я відчуваю, що він дає мені так багато: підтримку і, просто, віру. Коли люди, якими ви захоплюєтеся, підтримують вас, це може вселити в вас таку віру. Наприклад, що було б найгірше, якби я пройшла прослуховування на цю роль? Ти стрибаєш і робиш крок", – зізналася вона.

Хадід зазначила, що Купер, який раніше грав на Бродвеї, знову відкрив для неї театр:

"Бредлі відкрив мені можливість ходити в театр, і це те, що так приємно повернути в моє життя".

Джіджі Хадід знялася для квітневого номера Vogue Фото: Vogue

За словами Джіджі, ці стосунки з'явилися в потрібний час для неї.

"Я думаю, просто досягти точки, коли ти знаєш, чого ти хочеш і заслуговуєш у стосунках, важливо", – наголосила Хадід, додавши, що знайшла "когось, хто перебуває в такому місці у своєму житті, де вони знають, чого вони хочуть і заслуговують.".

"І ви обидва працюєте окремо, щоб об'єднатися і стати найкращим партнером, яким ви можете бути. Я просто почуваюся дуже щасливою. Так, щасливою – ось що це означає", – стверджує героїня.

У Хадід і Купера є діти від їхніх попередніх партнерів. Джіджі виховує чотирирічну доньку Хай від Зейна Маліка, а Бредлі є батьком семирічної Леї від супермоделі Ірини Шейк.

Хоча пара рідко з'являється разом на публіці, Хадід заявила, що їхні стосунки "дуже романтичні і щасливі", і її не турбує, що "джерела" згодовують пресі інформацію, яка може бути "частково правильною, а частково неправильною".

"Потрібно просто відпустити це; ви не завжди можете все виправити", – резюмувала Джіджі.

Вона також акцентувала увагу на тому, що коли двоє відомих людей стають парою, між ними дуже важлива довіра:

"Людям просто необхідний нормальний досвід знайомства. І навіть для моїх друзів, які не є публічними фігурами, це складно. Куди ти ходиш? Де ти буваєш? Як ти просто береш і починаєш спілкуватися з людьми? Одного разу просто з'являється ще один додатковий рівень конфіденційності та безпеки. Просто тобі хочеться вірити, що новий знайомий буде підтримувати тебе і не зателефонує в ЗМІ чи ще щось, про що ти навіть не здогадуєшся".

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер і Джіджі Хадід перейшли на новий етап стосунків.