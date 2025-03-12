"Я счастлива": Джиджи Хадид впервые рассказала об отношениях с Брэдли Купером

Пара познакомилась на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга. И Джиджи, и Брэдли являются родителями несовершеннолетних детей.

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29-летняя американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид впервые откровенно рассказала о своих отношениях с 50-летним актером и режиссером Брэдли Купером. Самым сокровенным она поделилась в интервью для апрельского номера Vogue, страницы которого украсила.

Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире призналась, что встречается с Брэдли больше года после знакомства на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга. Сейчас их отношения все так же крепки.

"Я очень уважаю его как творческую личность. Я чувствую, что он дает мне так много: поддержку и, просто, веру. Когда люди, которыми вы восхищаетесь, поддерживают вас, это может вселить в вас такую ​​веру. Например, что было бы хуже всего, если бы я прошла прослушивание на эту роль? Ты прыгаешь и делаешь шаг", – призналась она.

Хадид отметила, что Купер, который ранее играл на Бродвее, снова открыл для нее театр:

"Брэдли открыл мне возможность ходить в театр, и это то, что так приятно вернуть в мою жизнь".

Джиджи Хадид снялась для апрельского номера Vogue Фото: Vogue

По словам Джиджи, эти отношения появились в нужное время для нее.

"Я думаю, просто достичь точки, когда ты знаешь, чего ты хочешь и заслуживаешь в отношениях, важно", – подчеркнула Хадид, добавив, что нашла "кого-то, кто находится в таком месте в своей жизни, где они знают, чего они хотят и заслуживают.".

"И вы оба работаете по отдельности, чтобы объединиться и стать лучшим партнером, каким вы можете быть. Я просто чувствую себя очень счастливой. Да, счастливой – вот что это значит", – утверждает героиня.

У Хадид и Купера есть дети от их предыдущих партнеров. Джиджи воспитывает четырехлетнюю дочь Хай от Зейна Малика, а Брэдли является отцом семилетней Леи от супермодели Ирины Шейк.

Хотя пара редко появляется вместе на публике, Хадид заявила, что их отношения "очень романтичны и счастливы", и ее не беспокоит, что "источники" скармливают прессе информацию, которая может быть "отчасти правильной, а отчасти неправильной".

"Нужно просто отпустить это; вы не всегда можете все исправить", – резюмировала Джиджи.

Она также акцентировала внимание на том, что когда двое известных людей становятся парой, между ними очень важно доверие:

"Людям просто необходим нормальный опыт знакомства. И даже для моих друзей, которые не являются публичными фигурами, это сложно. Куда ты ходишь? Где ты бываешь? Как ты просто берешь и начинаешь общаться с людьми? Однажды просто появляется еще один дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности. Просто тебе хочется верить, что новый знакомый будет поддерживать тебя и не позвонит в СМИ или еще что-то, о чем ты даже не догадываешься".

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер и Джиджи Хадид перешли на новый этап отношений.