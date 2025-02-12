Син Г'ю Гефнера придумав конкурента Playboy і OnlyFans

За словами Марстона Гефнера, який з 2023 року зареєстрований на OnlyFans, він знає, як створювати контент для дорослих, і має намір на своїй платформі запустити вищу монетизацію та значно відвертіший контент.

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34-річний Марстон Гефнер, син покійного засновника Playboy Г'ю Гефнера, запускає власну платформу контенту для дорослих, яка обіцяє творцям набагато вищу частку доходу, ніж конкуруючі сервіси. Він упевнений, що його дітище стане найкращою альтернативою Playboy і OnlyFans, пише Daily Mail.

Марстон запевняє, що на відміну від згаданих сайтів, жодних обмежень на контент не буде. Гефнер, у якого вже є свій акаунт на OnlyFans, розповів, що новий ресурс також забезпечує повну свободу слова, чого не пропонують багато конкуруючих платформ.

"OnlyFans обмежує свободу слова в тому сенсі, що вони обмежені, тому що знаходяться в App Store. Є певні слова, які ви не можете вимовляти. Є обмеження на контент, але в нас на нашій платформі таких обмежень немає, тому творець вільний творити. Це може бути мистецтво, це може бути все, що хтось захоче зробити. Це може бути їхній щоденник, це може бути їхня програма вправ", — зазначив він.

Гефнер додав, що його покійний батько Г'ю, який був затятим прихильником Першої поправки, надихнув ресурс Марстона на ліберальний підхід до свого контенту, а також на поділ комісії 90/10, що є найвищим у галузі.

Чоловік наголосив, що його власний досвід роботи платформах типу OnlyFans, залучив його до участі як директора зі стратегії нового сервісу.

"Я творець контенту для дорослих, і в мене це непогано виходить", – похвалився він, додавши, що хоче залучити до створення роликів кількох знаменитостей.

За його словами, у кар'єрі та досягненні успіху йому допомогла дружина Анна.

Дружина Анна підтримала Марстона

Рішення Марстона запустити власну платформу збіглося з перезапуском друкованого журналу Playboy після п'яти років. Легендарне видання щойно з'явилося в кіосках із Лорі Гарві на обкладинці, а модель Джилліан Нейшн була названа дівчиною року Playmate 2025.

Коли Гефнера запитали про повернення журналу, він сказав, що такі платформи, як у нього, являють собою "майбутнє" індустрії розваг для дорослих.

"Я думаю, що майбутнє індустрії контенту для дорослих, і це нічого не забирає у Playboy. Але це дає можливість творцям створювати те, що вони хочуть. Між баченням творця і тим, що він робить, немає посередника", – сказав він.

Гефнер, який відкрито є бісексуалом, приєднався до OnlyFans у 2023 році, заробивши близько $30 тисяч за перші шість місяців на сайті.

Гефнер-молодший на OnlyFans з 2023 року

Раніше він пробував себе в літературі, написавши 2022 року роман письменником, опублікувавши свій перший роман "Романтика старшої школи".

Марстон — один із чотирьох дітей Г'ю Гефнера. Його сестра Крісті та молодший брат Купер раніше працювали в Playboy, тоді як старший брат Девід тримався подалі і від бренду, і від уваги публіки. Минулого року Купер намагався купити Playboy за $100 мільйонів, але його пропозицію відхилили.

"Після ретельного вивчення і розгляду незапрошеної пропозиції Хефнера наша рада директорів дійшла висновку, що пропозиція істотно недооцінює активи Playboy і не відповідає інтересам акціонерів PLBY Group", – сказав Бен Кон, генеральний директор і директор PLBY Group, у своїй заяві.

Playboy був заснований Г'ю і його партнерами в Чикаго 1953 року і перетворився на один із найвідоміших брендів у світі, відомий своїми оголеними і напівоголеними моделями. Разом із цим з'явилися культові кролики Playboy і легендарний будинок Г'ю, особняк Playboy.

Г'ю також був головним редактором видання. Він помер у віці 91 рік у 2017 році внаслідок серцевої недостатності та сепсису після зараження смертельним штамом кишкової палички. Гефнер залишив статки в $43 мільйони.

Раніше Фокус писав, що вдова Г'ю Гефнера планує розповісти всю правду про знаменитий маєток Playboy.