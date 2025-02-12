Сын Хью Хефнера придумал конкурента Playboy и OnlyFans

По словам Марстона Хефнера, который с 2023 года зарегистрирован на OnlyFans, он знает, как создавать контент для взрослых, и намерен на своей платформе запустить более высокую монетизацию и значительно откровеннее контент.

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34-летний Марстон Хефнер, сын покойного основателя Playboy Хью Хефнера, запускает собственную платформу контента для взрослых, которая обещает создателям гораздо более высокую долю дохода, чем конкурирующие сервисы. Он уверен, что его детище станет лучшей альтернативой Playboy и OnlyFans, пишет Daily Mail.

Марстон уверяет, что в отличие от упомянутых сайтов, никаких ограничений на контент не будет. Хефнер, у которого уже есть свой аккаунт на OnlyFans, рассказал, что новый ресурс также обеспечивает полную свободу слова, чего не предлагают многие конкурирующие платформы.

"OnlyFans ограничивает свободу слова в том смысле, что они ограничены, потому что находятся в App Store. Есть определенные слова, которые вы не можете произносить. Есть ограничения на контент, но у нас на нашей платформе таких ограничений нет, поэтому создатель свободен творить. Это может быть искусство, это может быть все, что кто-то захочет сделать. Это может быть их дневник, это может быть их программа упражнений", – отметил он.

Хефнер добавил, что его покойный отец Хью, который был ярым сторонником Первой поправки, вдохновил ресурс Марстона на либеральный подход к своему контенту, а также на разделение комиссии 90/10, что является самым высоким в отрасли.

Мужчина подчеркнул, что его собственный опыт работы в качестве создателя на таких платформах, как OnlyFans, привлек его к участию в качестве директора по стратегии нового сервиса.

"Я создатель контента для взрослых, и у меня это неплохо получается", – похвастался он, добавив, что хочет привлечь к созданию роликов нескольких знаменитостей.

По его словам, в карьере и достижении успеха ему помогла жена Анна.

Жена Анна поддержала Марстона

Решение Марстона запустить собственную платформу совпало с перезапуском печатного журнала Playboy после пяти лет. Легендарное издание только что появилось в киосках с Лори Харви на обложке, а модель Джиллиан Нейшн была названа девушкой года Playmate 2025.

Когда Хефнера спросили о возвращении журнала, он сказал, что такие платформы, как у него, представляют собой "будущее" индустрии развлечений для взрослых.

"Я думаю, что будущее индустрии контента для взрослых, и это ничего не отнимает у Playboy. Но это дает возможность создателям создавать то, что они хотят. Между видением создателя и тем, что он делает, нет посредника", — сказал он.

Хефнер, который открыто является бисексуалом, присоединился к OnlyFans в 2023 году, заработав около $30 тысяч за первые шесть месяцев на сайте.

Хефнер-младший на OnlyFans с 2023 года

Ранее он пробовал себя в литературе, написав в 2022 году роман писателем, опубликовав свой первый роман "Романтика старшей школы".

Марстон – один из четырех детей Хью Хефнера. Его сестра Кристи и младший брат Купер ранее работали в Playboy, в то время как старший брат Дэвид держался подальше и от бренда, и от внимания публики. В прошлом году Купер пытался купить Playboy за $100 миллионов, но его предложение отклонили.

"После тщательного изучения и рассмотрения незапрошенного предложения Хефнера наш совет директоров пришел к выводу, что предложение существенно недооценивает активы Playboy и не отвечает интересам акционеров PLBY Group", — сказал Бен Кон, генеральный директор и директор PLBY Group, в своем заявлении.

Playboy был основан Хью и его партнерами в Чикаго в 1953 году и превратился в один из самых известных брендов в мире, известный своими обнаженными и полуобнаженными моделями. Вместе с этим появились культовые кролики Playboy и легендарный дом Хью, особняк Playboy.

Хью также был главным редактором издания. Он скончался в возрасте 91 год в 2017 году в результате сердечной недостаточности и сепсиса после заражения смертельным штаммом кишечной палочки. Хефнер оставил состояние в $43 миллиона.

Ранее Фокус писал, что вдова Хью Хефнера планирует рассказать всю правду о знаменитом поместье Playboy.