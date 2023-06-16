Сын Хью Хефнера зарегистрировался на OnlyFans, чтоб заработать деньги на карточки покемонов

Жена Марстона Хефнера была против, но бисексуального наследника Playboy это не остановило.

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Марстон Хефнер, сын легендарного основателя Playboy Хью Хефнера, зарегистрировался на OnlyFans, сервисе эротического контента, чтобы оплачивать свои увлечения. Об этом пишет NYpost.

33-летний сын Хью Хефнера уже рассказал, что заработал шестизначную сумму, но пошутил, что его жена Анна Ламбропулос была против.

"Она предпочла бы, чтобы я не был на OnlyFans, но для нее важнее, чтобы я следовал своим мечтам и рисковал", — сказал Хефнер. Его профиль открыт только для подписчиков, но, судя по подписям, ролики носят название: "В нижнем белье" и "Фетишизирующие упражнения".

Марстон Хефнер с женой

Деньги Хефнер-младший тратит на коллекционные карточки Pokemon.

Марстон, который является одним из четырех детей покойного основателя Playboy, описал свое сотрудничество с OnlyFans как "долгосрочный путь к дальнейшей финансовой безопасности".

"Мне очень нравятся комиксы, мне очень нравятся карточки с покемонами — я коллекционер. Это способ для меня получить доход, чтобы я мог купить те карточки покемонов, которые я действительно хочу", — рассказал Марстон и признался, что уже близок к покупке карточки своей мечты.

Трофейные карты покемонов часто продаются на онлайн-аукционах по цене более 100 000 долларов, а цена на некоторые достигает полумиллиона.

Марстон Хефнер, который называет себя бисексуалом на своей странице OnlyFans, добавил, что у него развился прогрессивный взгляд на "обнаженку" после того, как он вырос среди журналов Playboy, разбросанных по всему дому, а его мать Кимберли Конрад также была моделью для знаменитого журнала.

Марстон Хефнер

Но по его словам, в его семье существует разграничение между обнаженным телом и порнографией.

"Я вырос в среде, где это было вбито в душу — в наготе нет ничего плохого, нагота — это нормально. Но я вырос с пониманием, что Playboy — это не порнография. Таким образом, каким бы прогрессивным я ни был, меня все равно учили клеймить порнографию. Но я с этим не согласен: если люди занимаются сексом и зарабатывают на этом деньги, то это круто", — признался Марстон.

Напомним, у покойного Хью Хефнера, умершего в 2017 году, — четверо детей. Двое, Кристи и Дэвид Пол, от первой жены Милдред Вилльямс, с которой Хеф развелся в 1952 году.

В 1989 году он женился на модели Кимберли Конрад, с которой прожил 10 лет. В этом браке родились Марстон и его брат Купер, который стал креативным директором и руководителем глобального партнерства в Playboy Enterprises.

Кимберли Конрад, мать Марстона

После смерти Хефа его имущество было разделено между его четырьмя детьми, которые продали свои доли примерно за 35 миллионов долларов.

Купер Хефнер его жена, звезда Гарри Поттера Скарлетт Бирн (Пэнси Паркинсон), живут в Лос-Анджелесе и воспитывают близнецов.

70-летняя Кристи Хефнер отошла от дел в 2008 году, а ее брат Дэвид Хефнер, 67 лет, не участвует в бизнесе Playboy и работает фотографом, а также владеет консалтинговой фирмой по компьютерам.

Впрочем, дети Хефа не были единственными малышами в его знаменитом особняке. Ранее дочь старшего врача Хефнера ранее рассказывала, каково это — расти в окружении моделей эротического журнала.

У Дженнифер Сагинор даже была собственная комната в поместье с 29 спальнями.

"В моей голове это была самая волшебная среда Диснейленда, о которой только может мечтать ребенок. Я ходила в Грот и наблюдала за людьми, когда они не знали, что я была там", — но по словам Дженнифер, написавшей мемуары Playground, атмосфера в особняке была странной.

Напомним, на сайте OnlyFans также зарегистрирована младшая сестра супермодели Кейт Мосс. Лотти Мосс оставила карьеру модели, заявив, что там царила токсичная атмосфера.