38-летняя вдова основателя Playboy Хью Хефнера закрутила новый роман (фото)

По словам фотомодели, после смерти Хефнера она пыталась построить отношения с мужчинами, но все "они были довольно тяжелыми". Сейчас Кристал Хефнер счастлива и строит новую жизнь со свои возлюбленным.

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Американская фотомодель и певица, третья жена основателя Playboy, Кристал Хефнер закрутила роман с морским биологом Джеймсом Уордом. Теперь она смотрит на жизнь по-новому благодаря новому бойфренду. Об этом 18 сентября красавица сообщила в интервью Рeople.

"С Джеймсом мои чувства ценятся, подтверждаются. Меня видят и меня слышат", — отметила Кристал. В этом году вдова Хефнера выпустила свой бестселлер "Только говори хорошее: выживи в Playboy и найди себя" о своей жизни с шеф-редактором популярного журнала. Она, как известно, вышла замуж за основателя Playboy 31 декабря 2012 года. Разница в возрасте супругов была 60 лет. Их почти пятилетний брак закончился, когда Хью умер в 2017 году в возрасте 91 года.

Хью Хефнер со своей женой Кристал Фото: Getty Images

По ее словам, последние семь лет она потратила на то, чтобы оправиться от этих отношений, которые были "эмоционально оскорбительными". "Я воспитываю настоящую себя, свой авантюрный дух, своего внутреннего ребенка. Я чувствую, что стала тем человеком, которым всегда себя видела. Я чувствую себя принятой и более собой, чем когда-либо прежде", — поделилась модель.

Ее новый избранник, 41-летний Уорд, является владелецем SeeThrough Sea в Каилуа-Коне. С 2013 года он занимается организацией приключенческих и фототуров на Гавайях. в 2013 году. Джеймс закончил Гавайский университет, работал в одной из корпораций в штате Индиана, любит играть в футбол и баскетбол.

Пара встречается с апреля 2024 года, их познакомили общие друзья. Сейчас Кристал проводит много времени с любимым на Гавайских островах. Имея лицензию на осуществление деятельности в сфере недвижимости она теперь покупает и перепродает дома. По словам фотомодели, после смерти Хефнера у нее "было несколько отношений, и они были довольно тяжелыми". Теперь Кристал погрузилась в совсем новую жизнь. Об отношениях с Уордом она сказала: "Все в порядке. Мне так повезло".

В прошлом году Фокус писал о том, что вдова Хью Хефнера планирует рассказать всю правду о знаменитом поместье Playboy.