38-річна вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закрутила новий роман (фото)

За словами фотомоделі, після смерті Гефнера вона намагалася побудувати стосунки з чоловіками, але всі "вони були досить важкими". Зараз Крістал Гефнер щаслива і будує нове життя зі свої коханим.

Related video

Американська фотомодель і співачка, третя дружина засновника Playboy, Крістал Гефнер закрутила роман із морським біологом Джеймсом Вордом. Тепер вона дивиться на життя по-новому завдяки новому бойфренду. Про це 18 вересня красуня повідомила в інтерв'ю Рeople.

"З Джеймсом мої почуття цінуються, підтверджуються. Мене бачать і мене чують", — зазначила Крістал. Цього року вдова Гефнера випустила свій бестселер "Тільки говори хороше: виживи в Playboy і знайди себе" про своє життя з шеф-редактором популярного журналу. Вона, як відомо, вийшла заміж за засновника Playboy 31 грудня 2012 року. Різниця у віці подружжя була 60 років. Їхній майже п'ятирічний шлюб закінчився, коли Г'ю помер 2017 року у віці 91 року.

Г'ю Гефнер зі своєю дружиною Крістал Фото: Getty Images

За її словами, останні сім років вона витратила на те, щоб оговтатися від цих стосунків, які були "емоційно образливими". "Я виховую справжню себе, свій авантюрний дух, свою внутрішню дитину. Я відчуваю, що стала тією людиною, якою завжди себе бачила. Я почуваюся прийнятою і більш собою, ніж будь-коли раніше", — поділилася модель.

Її новий обранець, 41-річний Ворд, є власником SeeThrough Sea в Каілуа-Коні. З 2013 року він займається організацією пригодницьких і фототурів на Гаваях. 2013 року. Джеймс закінчив Гавайський університет, працював в одній із корпорацій у штаті Індіана, полюбляє грати у футбол і баскетбол.

Пара зустрічається з квітня 2024 року, їх познайомили спільні друзі. Зараз Крістал проводить багато часу з коханим на Гавайських островах. Маючи ліцензію на здійснення діяльності у сфері нерухомості, вона тепер купує та перепродає будинки. За словами фотомоделі, після смерті Гефнера в неї "було кілька стосунків, і вони були досить важкими". Тепер Крістал занурилася в зовсім нове життя. Про стосунки з Вордом вона сказала: "Усе гаразд. Мені так пощастило".

Минулого року Фокус писав про те, що вдова Г'ю Гефнера планує розповісти всю правду про знаменитий маєток Playboy.