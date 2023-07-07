Вдова Хью Хефнера планирует рассказать всю правду о знаменитом поместье Playboy

37-летняя модель Кристал стала третьей женой Хефнера.

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Вдова основателя и издателя журнала "Playboy" Хью Хефнера Кристал планирует рассказать всю правду о знаменитом поместье покойного мужа. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая возлюбленная Хефнера собирается рассказать все о "токсичной объективации и мизогинии", которую она пережила, находясь в знаменитом особняке Playboy в Лос-Анджелесе.

Поместье Playboy Фото: Getty Images

37-летняя американская модель Кристал Хефнер, которая стала третьей женой основателя популярного "мужского" журнала, ранее призналась, что солгала о своих истинных чувствах в отношении особняка Playboy, чтобы защитить своего покойного мужа, но теперь она полна решимости открыть правду.

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Хью Хефнер Фото: Getty Images

Модель Playboy планирует сделать это в своих новых мемуарах "Only Say Good Things" ("Только о хороших вещах"), которые должны выйти в январе 2024 года.

Несмотря на 60-летнюю разницу в возрасте, Кристал и Хью поженились накануне Нового года в 2012: они оставались женатыми до его смерти в 2017 году в возрасте 91 года.

Кристал пообещала рассказать о своей "украденной" молодости, а также о реальности быть "подружкой номер один" печально известного плейбоя.

"Мне пришлось не только найти свой голос, но и научиться им пользоваться", — рассказала женщина.

Хью Хефнер с женой Фото: Getty Images

"Мои отношения и брак с Хью Хефнером были очень сложными", — призналась она.

Напомним, сын Хью Хефнера зарегистрировался на OnlyFans.

Также Фокус писал об откровениях еще одной жительницы "Банни хаус" о правилах пребывания там.