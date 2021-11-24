Бывшая модель Playboy рассказала о жизни в особняке Хью Хефнера

Дженна Бентли из Монтаны прожила в знаменитом особняке Хефнера целый год

32-летняя Дженна Бентли, которая была моделью журнала Playboy и с 2007 года жила в особняке Хью Хефнера, будучи одной из его "зайчиков", рассказала о жизни в "Банни хаус", как его называли его обитательницы. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дженна всегда хотела быть моделью эротического журнала и быть девушкой Хью Хефнера. В 2007 году ей это удалось. Она переехала из штата Монтана в особняк Хефнера, так называемый "Банни хаус" в 18 лет и прожила там год: с 2007 по 2008-й.

Модель рассказала, что она подписала соглашение о неразглашении, также одним из условий проживания в доме было отсутствие парня и соблюдение строгого комендантского часа.

[ + – ] Хью Хефнер и его "кролики" Фото: Getty Images

По ее словам, девушки, которые не возвращались в особняк до 21.00, ночевали на газоне. Впрочем, эти неудобства компенсировали шумные вечеринки, на который она подавала напитки таким звездам, как Анджелина Джоли, Томми Ли, Памела Андерсон и Деннис Родман.

По словам Дженны, пока она жила в доме, спать с Хью Хефнером ей не приходилось, потому что он уже ни с кем не занимался сексом из-за преклонного возраста. Но участие в вечеринках принимал. И гости на этих приемах как раз не отказывали себе в плотских удовольствиях.

[ + – ] Дженна Бентли, бывшая подружка Хефнера Фото: Instagram jenna_bentley_official [ + – ] Дженна Бентли, бывшая подружка Хефнера Фото: Instagram jenna_bentley_official

"Даже сейчас я вспоминаю эти времена с ностальгией, потому что это было невероятное время. Никогда не будет ничего подобного тем вечеринкам. Если вы думаете, что они были дикими, то знайте, они были еще более дикими, чем вы можете себе представить", — отмечает Дженна.

По ее словам, на знаменитых приемах Хефнера подавали наркотики и раздавали секс-игрушки. Но, впрочем, она так и не рассказала, кого из знаменитостей "застукала" за сексом.

"Я не могу говорить о том, кто из знаменитостей занимался сексом в особняке Хефа, но их было много. Люди занимались сексом повсюду: в гротах, бассейнах и даже на грядках", — рассказала модель.

[ + – ] Хью Хефнер в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

По ее словам, жить в особняке Хефнера было "здорово". Всего, кроме Дженны, на тот момент в доме проживало 11 девушек и к их услугам были круглосуточные услуги стилистов и целой армии слуг. В доме даже был "телефон мечты", позвонив по которому, можно было заказать, что угодно, даже картошку фри в три часа ночи.

А сам хозяин дома, Хью Хефнер, по словам Дженны был "добрым и щедрым человеком с золотым сердцем".

Хью Хефнер скончался 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года. Его похоронили на кладбище Вествуд рядом с Мэрилин Монро.