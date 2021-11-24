Колишня модель Playboy розповіла про життя в особняку Г'ю Гефнера

Дженна Бентлі з Монтани прожила в знаменитому маєтку Гефнера цілий рік

32-річна Дженна Бентлі, яка була моделлю журналу Playboy і з 2007 року жила в маєтку Г'ю Гефнера, будучи однією з його "зайчиків", розповіла про життя в "Банні хаус", як його називали його мешканки. Про це пише Daily Mail.

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Дженна завжди хотіла бути моделлю еротичного журналу та дівчиною Г'ю Гефнера. 2007 року їй це вдалося. Вона переїхала зі штату Монтана до маєтку Гефнера, так званого "Банні хаус" у 18 років і прожила там рік: із 2007 по 2008-й.

Модель розповіла, що вона підписала угоду про нерозголошення, також однією з умов проживання в будинку була відсутність хлопця та дотримання суворої комендантської години.

[ + – ] Г'ю Гефнер і його "кролики" Фото: Getty Images

За її словами, дівчата, які не поверталися до маєтку до 21:00, ночували на газоні. Утім, ці незручності компенсували галасливі вечірки, на які вона подавала напої таким зіркам як Анджеліна Джолі, Томмі Лі, Памела Андерсон і Денніс Родман.

За словами Дженни, поки вона жила в будинку, спати з Г'ю Гефнером їй не доводилося, тому що він уже ні з ким не займався сексом через похилий вік. Але участь у вечірках брав. І гості на цих прийомах якраз не відмовляли собі в тілесних насолодах.

[ + – ] Дженна Бентлі, колишня подружка Гефнера Фото: Instagram jenna_bentley_official [ + – ] Дженна Бентлі, колишня подружка Гефнера Фото: Instagram jenna_bentley_official

"Навіть зараз я згадую ці часи з ностальгією, тому що це був неймовірний час. Ніколи не буде нічого подібного до тих вечірок. Якщо ви думаєте, що вони були дикими, то знайте, вони були ще дикішими, ніж ви можете собі уявити", — зазначає Дженна.

За її словами, на знаменитих прийомах Гефнера подавали наркотики та роздавали секс-іграшки. Але, втім, вона так і не розповіла, кого зі знаменитостей застукала за сексом.

"Я не можу говорити про те, хто зі знаменитостей займався сексом у маєтку Гефа, але їх було багато. Люди займалися сексом усюди: у гротах, басейнах і навіть на грядках", — розповіла модель.

[ + – ] Г'ю Гефнер у серіалі "Секс і місто" Фото: Скриншот

За її словами, жити в маєтку Гефнера було гарно. Загалом, окрім Дженни, на той момент у будинку проживало 11 дівчат, і до їхніх послуг були цілодобові послуги стилістів і цілої армії слуг. У будинку навіть був "телефон мрії", зателефонувавши за яким можна було замовити, що завгодно, навіть картоплю фрі о третій годині ночі.

А сам господар будинку, Г'ю Гефнер, за словами Дженни, був "доброю та щедрою людиною з золотим серцем".

Г'ю Гефнер помер 27 вересня 2017 року у віці 91 року. Його поховали на цвинтарі Вествуд поряд із Мерилін Монро.