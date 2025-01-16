Каньє Вест опублікував архівні кадри з оголеною Памелою Андерсон

Памела Андерсон поки що ніяк не прокоментувала витівку репера. Він же поспішив видалити відео незабаром після його публікації.

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47-річний американський репер Каньє Вест, який нещодавно оскандалився публікацією дуже відвертого фото своєї 30-річної дружини Б'янки Цензорі, пішов ще далі і виклав у мережу архівні кадри з Памелою Андресон, пише Daily Mail.

На відео тоді ще 41-річна модель вітає Г'ю Гефнера, засновника і беззмінного редактора Playboy, з його 82-річчям у 2008 році. Абсолютно гола Пем в одних туфлях на підборах виконує танець на колінах, а потім підносить Гефнеру шоколадний торт зі свічками. Г'ю зображений у компанії трьох своїх подруг — Голлі Медісон, Бріджит Марквардт і Кендри Вілкінсон. Вечірка з нагоди дня народження проходила в Лас-Вегасі.

"Ти маєш гарний вигляд!" — каже Гефнер, розглядаючи Памелу, яка 13 разів позувала для журналу. Як і у випадку з фото Б'янки, Вест видалив відео незабаром після публікації, і зараз на його сторінці немає жодної публікації.

Ще 2018 року Вест і Андерсон були дивно пов'язані після того, як акторка написала йому листа. Вона зізнавалася, що вважає, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж — "замучений" і що "вони намагаються вбити його".

"Я підтримую його, і я знаю, що ти цінуєш свободу слова. Розголос хороший для нього, особливо в Америці. Де вони намагаються прибрати його на все життя або гірше, щоб викрити корупцію в урядах.

Він був замкнений у маленькій кімнаті майже 6 років у Лондоні в посольстві Еквадору. І тепер у нього не може бути відвідувачів. Немає телефонних дзвінків чи інтернету. Вони стискають його. Тому я хочу шукати більше голосів і поділитися більшою кількістю його боротьби. Громадська підтримка може звільнити його. ЗМІ монополізуються, тому деякі сміливі голоси — єдина надія прорватися", — йшлося в публікації.

Памела додала, що вплив Веста і його голос у шоу-бізнесі важливі для того, щоб вплинути на подальшу долю Ассанжа.

Останній пост Каньє Памела ніяк не прокоментувала.

Нещодавно стало відомо, що репер, який 118 днів не бачив своїх дітей, зустрівся з ними в Японії. Вони відвідали магазин 7-Eleven у районі Токіо Гінза з Сейнтом, Чикаго і Псалмом. Одягнений у чорний колір, батько сімейства залишив магазин із донькою та синами, які тримали в руках великі пакети із закусками.

Цензорі і Норт не супроводжували їх, і незрозуміло, чи полетіла старша дочка Каньє зі своїми братами і сестрою до батька.

Після пожеж у Лос-Анджелесі, які загрожували і району Калабасас, де мешкає Кім Кардаш'ян з дітьми, Веста розкритикували за те, що він не поспішав повернутися до США, щоб забезпечити безпеку своїм дітям.

За інформацією ЗМІ, однією з причин того, що Вест полетів з Америки, є його страх бути втягнутим у судову тяганину у справі Шона Комбса, з яким той був колись дуже дружний.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест зняв Бьянку Цензорі у ванній на честь її 30-річчя.