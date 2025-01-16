Канье Уэст опубликовал архивные кадры с обнаженной Памелой Андерсон

Памела Андерсон пока что никак не прокомментировала выходку рэпера. Он же поспешил удадлить видео вскоре после его публикации.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст, который недавно оскандалился публикацией очень откровенного фото своей 30-летней жены Бьянки Цензори, пошел еще дальше и выложил в сеть архивные кадры с Памелой Андресон, пишет Daily Mail.

На видео тогда еще 41-летняя модель поздравляет Хью Хефнера, основателя и бессменного редактора Playboy, с его 82-летием в 2008 году. Совершенно голая Пэм в одних туфлях на каблуках исполняет танец на коленях, а затем преподносит Хэфнеру шоколадный торт со свечами. Хью запечатлен в компании трех своих подруг – Холли Мэдисон, Бриджит Марквардт и Кендры Уилкинсон. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в Лас-Вегасе.

"Ты хорошо выглядишь!" – говорит Хефнер, рассматривая Памелу, которая 13 раз позировала для журнала. Как и в случае с фото Бьянки,Уэст удалил видео вскоре после публикации,и сейчас на его странице нет ни одной публикации.

Еще в 2018 году Уэст и Андерсон были странно связаны после того, как актриса написала ему письмо. Она признавалась, что считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — "замучен" и что "они пытаются убить его".

"Я поддерживаю его, и я знаю, что ты ценишь свободу слова. Огласка хороша для него, особенно в Америке. Где они пытаются убрать его на всю жизнь или хуже, чтобы разоблачить коррупцию в правительствах.

Он был заперт в маленькой комнате почти 6 лет в Лондоне в посольстве Эквадора. И теперь у него не может быть посетителей. Нет телефонных звонков или интернета. Они сжимают его. Поэтому я хочу искать больше голосов и поделиться большим количеством его борьбы. Общественная поддержка может освободить его. СМИ монополизируются, поэтому некоторые смелые голоса – единственная надежда прорваться", – говорилось в публикации.

Памела добавила, что влияние Уэста и его голос в шоу-бизнесе важны для того, чтобы оказать влияние на дальнейшую судьбу Ассанжа.

Последни пост Канье Памела никак не прокомментировала.

Недавно стало известно, что рэпер, который 118 дней не видел своих детей, встретился с ними в Японии. Они посетили магазин 7-Eleven в районе Токио Гинза с Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Одетый в черный цвет, отец семейства покинул магазин с дочерью и сыновьями, которые держали в руках большие пакеты с закусками.

Цензори и Норт не сопровождали их, и непонятно, полетела ли старшая дочь Канье со своими братьями и сестрой к отцу.

После пожаров в Лос-Анджелесе, которые угрожали и району Калабасас, где живет Ким Кардашьян с детьми, Уэста раскритиковали за то, что он не спешил вернуться в США, чтобы обеспечить безопасность своим детям.

По информации СМИ, одной из причин того, что Уэст улетел из Америки, является его страх быть втянутым в судебную тяжбу по делу Шона Комбса, с которым тот был когда-то весьма дружен.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст снял Бьянку Цензори в ванной в честь ее 30-летия.