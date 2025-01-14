Канье Уэст поделился откровенным снимком Бьянки Цензори и тут же удалил его (фото)

Снимок, который появился в соцсети рэпера, вскоре был быстро удален. Впрочем, "скрины не горят".

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47-летний американский рэпер Канье Уэст поделился откровенным фото своей жены Бьянки Цензори, 30. Снимок бизнесмен опубликовал в Instagram, однако почти сразу его удалил, пишет Daily Mail.

Бьянка продемонстрировала свои изгибы в невероятно крошечном черном бикини из двух частей, позируя для селфи без лица.

Снимок, который появился в Instagram Stories Канье Уэста, вскоре был быстро удален.

Бьянка Цензори

В декабре 2024 года исполнилось два года, как Канье и Бьянка поженились. Это произошло вскоре после того, как рэпер официально развелся с Ким Кардашьян, матерью четырех своих детей. Уэст говорил, что хочет повторить брачные клятвы с Бьянкой Цензори, устроив "голую" свадьбу. Обнажившись перед женой и гостями, он якобы хотел продемонстрировать девушке, что полностью доверяет себя ей. Впрочем, произошло ли это, пока неизвестно.

В частности, пара приобрела дом за $35 млн, который будет сдаваться в аренду. Для покупки недвижимости рэпер занял $15,5 млн.

Напомним, Бьянка Цензори вернулась к своему модному приему.

Также Фокус писал о 30-летии Бьянки Цензори, на котором присутствовала Пенелопа Крус.