В Швеции застрелили второго известного рэпера за полгода
Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке и убийца записал его "казнь" на видео.
Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке и убийца снимал казнь на видео. Всего шесть месяцев назад тоже на автостоянке был убит рэпер С. Гамбино. Об этом пишет Daily Mail.
В социальных сетях распространяется шокирующее видео, предположительно запечатлевшее убийство 24-летнего Габоро, настоящее имя которого — Нинос Хури.
На кадрах, снятых стрелком, видно, как он безжалостно стреляет в свою цель снова и снова, пока Габоро пытается скрыться.
Полиция получила сообщение о стрельбе на парковке в центре Норрчепинга около 8 часов вечера 19 декабря.
Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила Габоро с огнестрельными ранениями. Его срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.
По словам офицеров, пока никаких арестов не произведено, поиски убийцы продолжаются.
По данным местного издания, Габоро был осужден за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, и имел связи с бандой.
Полгода назад на автостоянке в Гетеборге был застрелен шведский рэпер C.Gambino.
26-летний певец, настоящее имя которого Карар Рамадан, был одной из крупнейших звезд шведского рэпа. По данным полиции, 4 июня рэпер припарковал свою машину в гараже в Гетеборге, где его поджидали один или несколько нападавших.
По словам следователей, в него выстрелили несколько раз. Полиция заявила, что убийство связано с конфликтом банд и что C.Gambino "был известен полиции".
В прошлом году в Швеции был зафиксирован самый высокий в ЕС уровень смертоносного огнестрельного оружия на душу населения.
За две недели до конца этого года в Швеции было застрелено 40 человек — пугающая цифра для европейской страны с населением всего 10 миллионов человек.
Это все равно на 35% меньше, чем в 2022 году, самом смертоносном году бандитских войн, когда было застрелено 63 человека.
Между тем, по данным полиции, количество случаев стрельбы сократилось на треть — с 390 в 2022 году до 262 в 2024 году.
Полиция сообщает, что банды начали использовать платформы социальных сетей в качестве "цифровых торговых площадок" для открытой вербовки детей, некоторым из которых всего 11 лет, для совершения убийств и взрывов по всему региону Северной Европы.
Напомним, в октябре в Дании полиция задержала трех шведов по подозрению во взрывах у посольства Израиля.