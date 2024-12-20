В Швеции застрелили второго известного рэпера за полгода

Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке и убийца записал его "казнь" на видео.

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Шведский рэпер Габоро был застрелен на автостоянке и убийца снимал казнь на видео. Всего шесть месяцев назад тоже на автостоянке был убит рэпер С. Гамбино. Об этом пишет Daily Mail.

В социальных сетях распространяется шокирующее видео, предположительно запечатлевшее убийство 24-летнего Габоро, настоящее имя которого — Нинос Хури.

Габоро был убит на подземной парковке Фото: Скриншот

На кадрах, снятых стрелком, видно, как он безжалостно стреляет в свою цель снова и снова, пока Габоро пытается скрыться.

Полиция получила сообщение о стрельбе на парковке в центре Норрчепинга около 8 часов вечера 19 декабря.

Шведский рэпер Габоро Фото: Instagram GABORO

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила Габоро с огнестрельными ранениями. Его срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

По словам офицеров, пока никаких арестов не произведено, поиски убийцы продолжаются.

Шведский рэпер Габоро Фото: Instagram GABORO

По данным местного издания, Габоро был осужден за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, и имел связи с бандой.

Полгода назад на автостоянке в Гетеборге был застрелен шведский рэпер C.Gambino.

26-летний певец, настоящее имя которого Карар Рамадан, был одной из крупнейших звезд шведского рэпа. По данным полиции, 4 июня рэпер припарковал свою машину в гараже в Гетеборге, где его поджидали один или несколько нападавших.

Шведский рэпер Гамбино был убит полгода назад Фото: Instagram C GAMBINO

По словам следователей, в него выстрелили несколько раз. Полиция заявила, что убийство связано с конфликтом банд и что C.Gambino "был известен полиции".

В прошлом году в Швеции был зафиксирован самый высокий в ЕС уровень смертоносного огнестрельного оружия на душу населения.

За две недели до конца этого года в Швеции было застрелено 40 человек — пугающая цифра для европейской страны с населением всего 10 миллионов человек.

Это все равно на 35% меньше, чем в 2022 году, самом смертоносном году бандитских войн, когда было застрелено 63 человека.

Между тем, по данным полиции, количество случаев стрельбы сократилось на треть — с 390 в 2022 году до 262 в 2024 году.

Полиция сообщает, что банды начали использовать платформы социальных сетей в качестве "цифровых торговых площадок" для открытой вербовки детей, некоторым из которых всего 11 лет, для совершения убийств и взрывов по всему региону Северной Европы.

Напомним, в октябре в Дании полиция задержала трех шведов по подозрению во взрывах у посольства Израиля.