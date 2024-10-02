В Дании задержали трех шведов после взрывов у посольства Израиля

В датской полиции отметили, что взрывы вызвали ручные гранаты. Но не могут подтвердить, что целью было именно посольство.

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Взрывы прозвучали в Копенгагене, вскоре после этого полиция объявила в розыск подозреваемых. Двое молодых шведов были задержаны в поезде на главном железнодорожном вокзале Копенгагена, а третий мужчина был задержан вскоре после взрывов. Об этом пишет Reuters.

Один із затриманих громадян Швеції

Главный суперинтендант полиции Копенгагена Йенс Йесперсен добавил, что взрывы, вероятно, были вызваны двумя ручными гранатами, в результате чего был нанесен ущерб зданию, расположенному примерно в 100 метрах от посольства.

"Мы не можем точно сказать, было ли посольство целью этих взрывов или нет… Мы также расследуем, действовали ли они в одиночку, по заказу или совместно с другими", — сказал Йесперсен о задержанных.

Посольство Израиля Фото: Соцсети

Он отказался сообщить, как трое подростков в возрасте от 15 до 20 лет связаны с инцидентом, но сообщил, что полиция рассчитывает предъявить двоим из них предварительные обвинения в незаконном хранении оружия.

В этом году в Дании не менее 10 шведов были обвинены в покушении на убийство или хранении оружия, что вызвало тревогу и резкую критику в Дании в связи с распространением организованной преступности.

Задержанный на вокзале Фото: Соцсети

По данным посольства Израиля, взрывы в Копенгагене произошли около 3:20 утра по местному времени (01:20 по Гринвичу).

"Мы потрясены произошедшим. Никто не пострадал, и никто не присутствовал в посольстве, когда произошли взрывы", — сообщил представитель посольства.

Датская служба безопасности и разведки помогала полиции в расследовании и оценке и без того высокого уровня безопасности вокруг мест, связанных с еврейской общиной в Дании.

Взрывы произошли на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном после того, официальный Тель-Авив пообещал ответить на ракетную атаку Ирана.

Еврейская община Дании сообщила журналистам, что еврейская школа Carolineskolen, расположенная недалеко от посольства в датской столице, в среду останется закрытой из-за своей близости к месту преступления. Недавно также произошло несколько инцидентов, связанных с безопасностью, вблизи посольства Израиля в соседней Швеции, где полиция во вторник заявила, что расследует предполагаемую стрельбу в этом районе.

В январе отряд саперов стокгольмской полиции обезвредил, по словам следователей, опасный предмет возле здания посольства Израиля. Власти Швеции также заявили, что предотвратили несколько запланированных Ираном атак, которые собирались использовать местных преступников. Иран уже назвал обвинения "безосновательными".

Напомним, атаке Ирана по Израилю предшествовал теракт в Тель-Авиве. Двое молодых мужчин напали на людей у трамвайной остановки. Семеро погибли, среди пострадавших есть украинка.