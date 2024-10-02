У Данії затримали трьох шведів після вибухів біля посольства Ізраїлю

У данській поліції зазначили, що вибухи спричинили ручні гранати. Але не можуть підтвердити, що метою було саме посольство.

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Вибухи пролунали в Копенгагені, незабаром після цього поліція оголосила в розшук підозрюваних. Двох молодих шведів затримали в поїзді на головному залізничному вокзалі Копенгагена, а третього чоловіка затримали незабаром після вибухів. Про це пише Reuters.

Один із затриманих громадян Швеції

Головний суперінтендант поліції Копенгагена Єнс Йесперсен додав, що вибухи, імовірно, були спричинені двома ручними гранатами, внаслідок чого було завдано шкоди будівлі, розташованій приблизно за 100 метрів від посольства.

"Ми не можемо точно сказати, чи було посольство метою цих вибухів, чи ні... Ми також розслідуємо, чи діяли вони поодинці, на замовлення, чи спільно з іншими", — сказав Єсперсен про затриманих.

Посольство Ізраїлю Фото: Соцмережi

Він відмовився повідомити, як троє підлітків віком від 15 до 20 років пов'язані з інцидентом, але повідомив, що поліція розраховує пред'явити двом із них попередні обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.

Цього року в Данії щонайменше 10 шведів були обвинувачені в замаху на вбивство або зберіганні зброї, що викликало тривогу і різку критику в Данії у зв'язку з поширенням організованої злочинності.

Затриманий на вокзалі Фото: Соцмережi

За даними посольства Ізраїлю, вибухи в Копенгагені сталися близько 3:20 ранку за місцевим часом (01:20 за Гринвічем).

"Ми приголомшені тим, що сталося. Ніхто не постраждав, і ніхто не був присутній у посольстві, коли сталися вибухи", — повідомив представник посольства.

Данська служба безпеки і розвідки допомагала поліції в розслідуванні та оцінці і без того високого рівня безпеки навколо місць, пов'язаних із єврейською громадою в Данії.

Вибухи сталися на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном після того, як офіційний Тель-Авів пообіцяв відповісти на ракетну атаку Ірану.

Єврейська громада Данії повідомила журналістам, що єврейська школа Carolineskolen, розташована недалеко від посольства в датській столиці, у середу залишиться закритою через свою близькість до місця злочину. Нещодавно також сталося кілька інцидентів, пов'язаних із безпекою, поблизу посольства Ізраїлю в сусідній Швеції, де поліція у вівторок заявила, що розслідує ймовірну стрілянину в цьому районі.

У січні загін саперів стокгольмської поліції знешкодив, за словами слідчих, небезпечний предмет біля будівлі посольства Ізраїлю. Влада Швеції також заявила, що запобігла кільком запланованим Іраном атакам, які збиралися використати місцеві злочинці. Іран уже назвав звинувачення "безпідставними".

Нагадаємо, атаці Ірану по Ізраїлю передував теракт у Тель-Авіві. Двоє молодих чоловіків напали на людей біля трамвайної зупинки. Семеро загинули, серед постраждалих є українка.