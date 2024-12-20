У Швеції застрелили другого відомого репера за півроку

Шведського репера Габоро застрелили на автостоянці і вбивця записав його "страту" на відео.

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Шведського репера Габоро застрелили на автостоянці і вбивця знімав страту на відео. Лише шість місяців тому теж на автостоянці був убитий репер С. Гамбіно. Про це пише Daily Mail.

У соціальних мережах поширюється шокуюче відео, яке, ймовірно, зафіксувало вбивство 24-річного Габоро, справжнє ім'я якого — Нінос Хурі.

Габоро було вбито на підземній парковці Фото: Скриншот

На кадрах, знятих стрільцем, видно, як він безжально стріляє у свою ціль знову і знову, поки Габоро намагається сховатися.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину на парковці в центрі Норрчепінга близько 8-ї години вечора 19 грудня.

Шведський репер Габоро Фото: Instagram GABORO

Прибувши на місце події, поліція виявила Габоро з вогнепальними пораненнями. Його терміново доставили в лікарню, але він помер від отриманих травм.

За словами офіцерів, поки що жодних арештів не проведено, пошуки вбивці тривають.

Шведський репер Габоро Фото: Instagram GABORO

За даними місцевого видання, Габоро був засуджений за дрібні правопорушення, пов'язані з наркотиками, і мав зв'язки з бандою.

Півроку тому на автостоянці в Гетеборзі застрелили шведського репера C.Gambino.

26-річний співак, справжнє ім'я якого Карар Рамадан, був однією з найбільших зірок шведського репу. За даними поліції, 4 червня репер припаркував свою машину в гаражі в Гетеборзі, де на нього чекали один або кілька нападників.

Шведського репера Гамбіно було вбито півроку тому Фото: Instagram C GAMBINO

За словами слідчих, у нього вистрілили кілька разів. Поліція заявила, що вбивство пов'язане з конфліктом банд і що C.Gambino "був відомий поліції".

Минулого року у Швеції було зафіксовано найвищий у ЄС рівень смертоносної вогнепальної зброї на душу населення.

За два тижні до кінця цього року у Швеції було застрелено 40 осіб — страшна цифра для європейської країни з населенням усього 10 мільйонів осіб.

Це все одно на 35% менше, ніж у 2022 році, найсмертоноснішому році бандитських воєн, коли було застрелено 63 людини.

Тим часом, за даними поліції, кількість випадків стрілянини скоротилася на третину — з 390 у 2022 році до 262 у 2024 році.

Поліція повідомляє, що банди почали використовувати платформи соціальних мереж як "цифрові торгові майданчики" для відкритого вербування дітей, деяким з яких лише 11 років, для скоєння вбивств і вибухів по всьому регіону Північної Європи.

Нагадаємо, у жовтні в Данії поліція затримала трьох шведів за підозрою у вибухах біля посольства Ізраїлю.