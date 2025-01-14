Каньє Вест поділився відвертим знімком Бʼянки Цензорі і одразу видалив його (фото)

Знімок, який з’явився в соцмережі репера, незабаром був швидко видалений. Втім, "скріни не горять".

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47-річний американський репер Каньє Вест поділився відвертим фото своєї дружини Бʼянки Цензорі, 30. Знімок бізнесмен опублікував в Instagram, проте майже одразу його видалив, пише Daily Mail.

Б’янка продемонструвала свої вигини в неймовірно крихітному чорному бікіні із двох частин, позуючи для селфі без обличчя.

Знімок, який з’явився в Instagram Stories Каньє Веста, незабаром був швидко видалений.

Бʼянка Цензорі

У грудні 2024 виповнилося два роки, як Каньє та Бʼянка одружилися. Це сталося незабаром після того, як репер офіційно розлучився з Кім Кардаш'ян, матір'ю чотирьох своїх дітей. Вест говорив, що хоче повторити шлюбні клятви з Бʼянкою Цензорі, влаштувавши "голе" весілля. Оголившись перед дружиною і гостями, він нібито хотів продемонструвати дівчині, що повністю довіряє себе їй. Втім, чи сталося це, наразі невідомо.

Зокрема, пара придбала будинок за $35 млн, який буде здаватися в оренду. Для купівлі нерухомості репер позичив $15,5 млн.

Нагадаємо, Бʼянка Цензорі повернулася до свого модного прийому.

Також Фокус писав про 30-річчя Бʼянки Цензорі, на якому була присутня Пенелопа Крус.