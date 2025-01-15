"Достойны друг друга": Канье Уэста раскритиковали за последнее фото его жены

Пользователи обвинили рэпера в неуважении к своей жене, а также заявили, что любящий мужчина так бы не поступил.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст, который известен своей любовью выставлять напоказ 30-летнюю жену Бьянку Цензори, наряжая ее в прозрачную одежду без нижнего белья, пошел еще дальше и опубликовал в Instagram фото девушки, на котором ее пышная грудь прикрыта едва заметным бикини. Оно едва прикрывает грудь и ниточками спускается вниз.

Лица Бьянки не видно, а вот ее прелести 20,3 млн подписчиков рэпера могли рассмотреть в деталях.

Такой поступок музыканта всерьез озадачил даже самых преданных фанатов. Они обвинили его в неуважении своей женщины и выставлении ее на всеобщее обозрение.

Уэст показал свою жену в очень откровенном образе Фото: ye/instagram

"Какой нормальный мужчина захочет сделать это?", "Я не могу представить, чтобы кто-то действительно любимый был выставлен на всеобщее обозрение таким образом", "Извините, но мужчина, который так поступает со своей женой, не любит свою жену", "Он не уважает ее, она не уважает себя. Я думаю, они достойны друг друга", "Это просто показывает его полное неуважение к жене. Ни один порядочный мужчина не стал бы выставлять напоказ женщину, которую он, как предполагается, любит, таким образом", "Любой порядочный мужчина защитил бы свою жену от откровенных сексуальных фотографий и оставил бы их себе!" – негодуют они в комментариях.

Фото: Скриншот

Столкнувшись с критикой, Уэст удалил снимок супруги, но он уже был скопирован пользователями и разлетелся по сети.

Канье и Бьянка уже давно известны тем, что провоцируют скандалы, причиной которых становится либо их непристойное поведение, как в Венеции, либо же наряды Цензори, которая игнорирует правила приличия и появляется в публичных местах без бюстгальтера и без трусов, прикрыв интимные места тонким капроном.

Жители Италии, Японии и Франции, где пара появлялась в таком виде, уже неоднократно требовали от местных властей либо запретить им въезд в страну, либо привлечь их к уголовной ответственности за непристойное поведение и вид. Дошло до того, что даже в демократической Калифорнии Бьянку не пустили в ресторан, куда она заявилась в микробикини, которое прикрывало только соски на ее груди.

Родители и друзья девушки неоднократно били тревогу по поводу того, во что превратилась некогда скромная и милая австралийка под влиянием своего скандального мужа.

Тем не менее пара до сих пор вместе и даже купила особняк за $35 млн.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст собирался устроить "голую" свадьбу с Цензори.