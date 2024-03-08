Врач из Закарпатья "накачивал" препаратами и делал интимные фото пациентов, — СМИ (фото)

Коллега из Иршавской больницы на Закарпатье "застукал с поличным" врача, который якобы издевался над пациентами. После этого медицинское учреждение провело служебное расследование, а "фотографа" уволили. Полиция Закарпатской области пока официально не комментировала информацию о "разоблачении" врача.

Related video

Врач Иршавской районной больницы якобы давал пациентам специальные препараты и, когда они теряли сознание, делал интимные фото. После этого "любовался" фото, установив их как заставку на телефонные номера. О деталях дела сообщили на портале "Закарпатье 24".

О чрезвычайном происшествии рассказали журналисты портала, некоторые подробности добавили еще два человека — юрист Роман Келемен (написал в Facebook) и журналист Виталий Глагола (написал в Telegram).

Инцидент на Закарпатье — детали событий в Иршавской больнице

Журналисты получили информацию от неназванного источника. Указали, что врач контактировал с пациентами, когда они приходили к нему на диагностику. Во время проведения диагностики им вводили медицинские препараты, которые подавляли самоконтроль, а в некоторых случаях приводили к потере сознания.

Важно

Ученые обследовали немца, получившего 217 прививок от коронавируса: что они выяснили

Пока люди находились в бессознательном состоянии, мужчина их раздевал и фотографировал. Во время очередной "манипуляции" в комнату зашел коллега, который решил не скрывать преступление, а действовать. В итоге, говорится в статье, медика уволили с работы.

Также есть реакция полиции — в комментарии изданию "Закарпатье 24" силовики сообщили, что против медика начали уголовное производство по ч.1 и 2 ст. 153 — "насильственные действия сексуального характера". Максимальное наказание, в случае признания вины судом — до семи лет лишения свободы. Фигурант находится под круглосуточным домашним арестом, заверили журналистов правоохранители.

Порталу "24 канал" представители полиции отдельно отметили, что "фактов изнасилования не было".

Как действовал фигурант из Иршавской больницы

Юрист Роман Келемен рассказал, что на телефоне врача обнаружили сотни фотографий обнаженных пациентов — речь идет именно о мужчинах. Только в январе 2024 года подозреваемый сделал 260 таких фото. Также указывается, что в полицию обратился не только коллега, но и пациент, в отношении которого совершалось насилие. В больнице в отношении фигуранта провели служебное расследование, пояснил юрист.

Инцидент на Закарпатье — детали дела врача из Иршавской больницы Фото: Скриншот

В свою очередь журналист Глагола назвал имя человека, подозреваемого в сексуальном насилии. Он также опубликовал фотографии этого человека. Между тем в полиции имени подозреваемого не называли. По этическим соображениям Фокус не будет называть имя врача и обнародовать его фото.

Отметим, на странице Facebook ГУ Нацполиции Закарпатья не рассказали об инциденте в Иршавской больнице. Фокус опубликует комментарии медицинского учреждения и фигуранта, если будут соответствующие обращения.

Напоминаем, в марте в СМИ рассказали историю мужчины, которого врачи случайно лишили возможности иметь детей. Между тем в Эстонии проживает врач из РФ, который занимается лечением украинских бойцов, раненых на фронте.