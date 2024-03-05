"Маленькая деталь": врачи по ошибке лишили мужчину возможности иметь детей (видео)

В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, повезли в операционную.

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41-летний Хорхе Басето из Аргентины испытал шок после того, как ему вместо операции на желчном пузыре врачи провели вазэктомию. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина отправился в провинциальную больницу Флоренсио Диас в Кордове, чтобы сделать операцию на желчном пузыре. Она была назначена на вторник, 27 февраля, но по независящим от Хорхе обстоятельствам ее перенесли на следующий день. Именно эта "маленькая деталь" и стала причиной халатности со стороны врачей, после чего скандал прогремел на всю страну.

В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, направили в операционную. Врачи просто провели операцию, которая была запланирована на этот день. Это была вазэктомия.

После того как процедуру закончили, один из сотрудников больницы поприветствовал очнувшегося после наркоза Хорхе. Хирург поздравил его с успешной вазэктомией. Аргентинец на несколько мгновений потерял дар речи, затем начал паниковать, но у него не было на это много времени, так как вскоре ему была назначена операция, которую он должен был сделать изначально.

Аргентинец на несколько мгновений потерял дар речи, а затем начал паниковать Фото: YouTube

Врачи продолжали обвинять друг друга в ошибке и говорили ему, чтобы он не драматизировал ситуацию, так как он все еще может зачать детей с помощью искусственного оплодотворения, если захочет. Что касается вазэктомии, то из-за его возраста и размера разорванных протоков шансы на успех были очень малы.

Адвокат Хорхе, Диего Ларрей, сказал, что его клиент опустошен. Хотя он является отцом двух мальчиков, у него новые отношения и он планировал в будущем попытаться завести ребенка со своей новой партнершей.

"Я зол и беспомощен, потому что то, что они сделали, необратимо, этого не изменить. Я просто не могу понять такой степени халатности, как можно допустить такую огромную ошибку", — говорит Хорхе.

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