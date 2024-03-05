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МирФан

"Маленькая деталь": врачи по ошибке лишили мужчину возможности иметь детей (видео)

Врач, доктор, хирург, неудачная операция, ошибка врачей, халатность врачей, сделали не ту операцию, вазэктомия, наркоз
Фото: GettyImages.com | Иллюстративное фото

В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, повезли в операционную.

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41-летний Хорхе Басето из Аргентины испытал шок после того, как ему вместо операции на желчном пузыре врачи провели вазэктомию. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина отправился в провинциальную больницу Флоренсио Диас в Кордове, чтобы сделать операцию на желчном пузыре. Она была назначена на вторник, 27 февраля, но по независящим от Хорхе обстоятельствам ее перенесли на следующий день. Именно эта "маленькая деталь" и стала причиной халатности со стороны врачей, после чего скандал прогремел на всю страну.

В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, направили в операционную. Врачи просто провели операцию, которая была запланирована на этот день. Это была вазэктомия.

После того как процедуру закончили, один из сотрудников больницы поприветствовал очнувшегося после наркоза Хорхе. Хирург поздравил его с успешной вазэктомией. Аргентинец на несколько мгновений потерял дар речи, затем начал паниковать, но у него не было на это много времени, так как вскоре ему была назначена операция, которую он должен был сделать изначально.

Врач, доктор, хирург, неудачная операция, ошибка врачей, халатность врачей, сделали не ту операцию, вазэктомия, наркоз Fullscreen
Аргентинец на несколько мгновений потерял дар речи, а затем начал паниковать
Фото: YouTube

Врачи продолжали обвинять друг друга в ошибке и говорили ему, чтобы он не драматизировал ситуацию, так как он все еще может зачать детей с помощью искусственного оплодотворения, если захочет. Что касается вазэктомии, то из-за его возраста и размера разорванных протоков шансы на успех были очень малы.

Адвокат Хорхе, Диего Ларрей, сказал, что его клиент опустошен. Хотя он является отцом двух мальчиков, у него новые отношения и он планировал в будущем попытаться завести ребенка со своей новой партнершей.

"Я зол и беспомощен, потому что то, что они сделали, необратимо, этого не изменить. Я просто не могу понять такой степени халатности, как можно допустить такую огромную ошибку", — говорит Хорхе.

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