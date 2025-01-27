"Она подставила людей": ведущая кулинарного шоу внезапно вступилась за Бальдони в войне с Лайвли
По словм Росселы Раго, Блейк Лайвли всегда вела себя заносчиво, и с ней было трудно работать.
37-летняя Росселла Раго, ведущая популярного на YouTube итальянского кулинарного шоу Cooking with Nonna, которая была дублером в фильмах и телешоу в течение 15 лет, в том числе и в сериале "Сплетница, где играла Блейк Лайвли, заявила, что с актрисой "ужасно" работать, и обвинила ее в том, что она "подставила" Джастина Бальдони, потому что она "привыкла к обожанию". Об этом она сказала у себя в TikTok.
Она даже припомнила, что звезда во время съемок страдала метеоризмом.
"Она рыгала и пукала посреди съемок — и вела себя так, будто нам повезло, что мы чуяли ее пукание. С ней было очень неприятно работать. Я просто не знаю, как еще это сказать", – сказала она.
Росселла, которая также написала серию кулинарных книг, утверждает, что муж Блейк Райан Рейнольдс "преклонился бы перед ней", когда они начали встречаться после ее короткого романа с Леонардо Ди Каприо в 2011 году.
"Она привыкла, что ее обожают, а когда ее не обожают, д***мо становится реальным, и Бальдони узнал, насколько это реально", — сказала она.
В подростковой драме "Сплетница" Лайвли играла Серену ван дер Вудсен, и Раго работала над шоу время от времени на протяжении всех шести сезонов.
"Я собираюсь подтвердить, что Блейк Лайвли ужасна. Мне жаль, что я вас разочаровала. Она была ребенком-непо, и когда ей было 19, весь мир пускал дым в ее задницу. Очень трудно сохранять голову, когда такое происходит. Я думаю, она считает, что имеет право вести себя именно так, как хочет. И как мы смеем поднимать шум? Она не могла смириться с тем, что людям она не нравится, и она выглядела как мудак. Она подставила людей. У этого парня [Джастина Бальдони] есть жена и семья. И я представила эти безобидные взаимодействия как насилие, когда я посмотрела отснятый материал, и я думаю: "Просто иди домой"", – подчеркнула Росселла.
Раго отметила, что во время съемок "Сплетницы" Блейк редко разговаривала с актерами массовки, да и то через режиссера, который от ее имени просил их вести себя тихо или не двигаться. Однажды мисс Раго сказала, что дала Блейк несколько заметок по сценарию.
"Когда она пыталась быть милой… Ей действительно приходилось заставлять себя, потому что я была нормальным человеком", — сказала она, добавив, что мисс Лайвли говорила "спасибо" самым неприличным образом.
Росселла утверждает, что Блейк вернулась на съемочную площадку "Сплетницы" после расставания с Леонардо Ди Каприо, и что "она была в очень плохом настроении, и это было похоже на: не разговаривай с ней". Но затем в ее жизни появился Райан Рейнольдс, за которого звезда вышла замуж в 2012-м году и родила ему четырех детей.
Сейчас между Лайвли и Джастином Бальдони, ее партнером по фильму "Все закончится на нас" и его режиссером разгорается новый виток конфликта. После того, как Блейк обвинил его в сексуальных домогательствах на съемках, юридическая команда актера опубликовала видео, которое должно было опровергнуть все ее обвинения.
Однако защита Лайвли наоборот увидела в этом видео подтверждение своих слов, а эксперт по языку тела и вовсе сказала, что актриса чувствовала дискомфорт во время съемок.
Тем временем в сети активно ходят слухи о том, что под суд Бальдони подвел не кто иной, как душка Райан Лейнольдс. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила что у Блейк и Джастина был реальный флирт, а супругу актрисы это, мягко говоря, не понравилось. Именно он в конце концов вынудил жену подать в суд на горячего итальянца.
Ранее Фокус писал, что бизнес Блейк потерпел серьезные убытки на фоне скандала.