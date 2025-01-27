"Она подставила людей": ведущая кулинарного шоу внезапно вступилась за Бальдони в войне с Лайвли

По словм Росселы Раго, Блейк Лайвли всегда вела себя заносчиво, и с ней было трудно работать.

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37-летняя Росселла Раго, ведущая популярного на YouTube итальянского кулинарного шоу Cooking with Nonna, которая была дублером в фильмах и телешоу в течение 15 лет, в том числе и в сериале "Сплетница, где играла Блейк Лайвли, заявила, что с актрисой "ужасно" работать, и обвинила ее в том, что она "подставила" Джастина Бальдони, потому что она "привыкла к обожанию". Об этом она сказала у себя в TikTok.

Она даже припомнила, что звезда во время съемок страдала метеоризмом.

"Она рыгала и пукала посреди съемок — и вела себя так, будто нам повезло, что мы чуяли ее пукание. С ней было очень неприятно работать. Я просто не знаю, как еще это сказать", – сказала она.

Росселла, которая также написала серию кулинарных книг, утверждает, что муж Блейк Райан Рейнольдс "преклонился бы перед ней", когда они начали встречаться после ее короткого романа с Леонардо Ди Каприо в 2011 году.

"Она привыкла, что ее обожают, а когда ее не обожают, д***мо становится реальным, и Бальдони узнал, насколько это реально", — сказала она.

В подростковой драме "Сплетница" Лайвли играла Серену ван дер Вудсен, и Раго работала над шоу время от времени на протяжении всех шести сезонов.

"Я собираюсь подтвердить, что Блейк Лайвли ужасна. Мне жаль, что я вас разочаровала. Она была ребенком-непо, и когда ей было 19, весь мир пускал дым в ее задницу. Очень трудно сохранять голову, когда такое происходит. Я думаю, она считает, что имеет право вести себя именно так, как хочет. И как мы смеем поднимать шум? Она не могла смириться с тем, что людям она не нравится, и она выглядела как мудак. Она подставила людей. У этого парня [Джастина Бальдони] есть жена и семья. И я представила эти безобидные взаимодействия как насилие, когда я посмотрела отснятый материал, и я думаю: "Просто иди домой"", – подчеркнула Росселла.

Раго отметила, что во время съемок "Сплетницы" Блейк редко разговаривала с актерами массовки, да и то через режиссера, который от ее имени просил их вести себя тихо или не двигаться. Однажды мисс Раго сказала, что дала Блейк несколько заметок по сценарию.

Блейк Лайвли в сериале "Сплетница"

"Когда она пыталась быть милой… Ей действительно приходилось заставлять себя, потому что я была нормальным человеком", — сказала она, добавив, что мисс Лайвли говорила "спасибо" самым неприличным образом.

Росселла утверждает, что Блейк вернулась на съемочную площадку "Сплетницы" после расставания с Леонардо Ди Каприо, и что "она была в очень плохом настроении, и это было похоже на: не разговаривай с ней". Но затем в ее жизни появился Райан Рейнольдс, за которого звезда вышла замуж в 2012-м году и родила ему четырех детей.

Сейчас между Лайвли и Джастином Бальдони, ее партнером по фильму "Все закончится на нас" и его режиссером разгорается новый виток конфликта. После того, как Блейк обвинил его в сексуальных домогательствах на съемках, юридическая команда актера опубликовала видео, которое должно было опровергнуть все ее обвинения.

Однако защита Лайвли наоборот увидела в этом видео подтверждение своих слов, а эксперт по языку тела и вовсе сказала, что актриса чувствовала дискомфорт во время съемок.

Тем временем в сети активно ходят слухи о том, что под суд Бальдони подвел не кто иной, как душка Райан Лейнольдс. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила что у Блейк и Джастина был реальный флирт, а супругу актрисы это, мягко говоря, не понравилось. Именно он в конце концов вынудил жену подать в суд на горячего итальянца.

Ранее Фокус писал, что бизнес Блейк потерпел серьезные убытки на фоне скандала.