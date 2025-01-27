"Вона підставила людей": ведуча кулінарного шоу раптово заступилася за Бальдоні у війні з Лайвлі

За словами Россели Раго, Блейк Лайвлі завжди поводилася зарозуміло, і з нею було важко працювати.

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37-річна Росселла Раго, ведуча популярного на YouTube італійського кулінарного шоу Cooking with Nonna, яка була дублеркою у фільмах і телешоу протягом 15 років, зокрема і в серіалі "Пліткарка", де грала Блейк Лайвлі, заявила, що з акторкою "жахливо" працювати, і звинуватила її в тому, що вона "підставила" Джастіна Бальдоні, бо "звикла до обожнювання". Про це вона сказала у себе в TikTok.

Авторка навіть пригадала, що зірка під час зйомок страждала на метеоризм.

"Вона ригала і пукала посеред зйомок — і поводилася так, ніби нам пощастило, що ми чули її пукання. З нею було дуже неприємно працювати. Я просто не знаю, як ще це сказати", — сказала вона.

Росселла, яка також написала серію кулінарних книжок, стверджує, що чоловік Блейк Раян Рейнольдс "схилився б перед нею", коли вони почали зустрічатися після її короткого роману з Леонардо Ді Капріо 2011 року.

"Вона звикла, що її обожнюють, а коли її не обожнюють, д***мо стає реальним, і Бальдоні дізнався, наскільки це реально", — сказала вона.

У підлітковій драмі "Пліткарка" Лайвлі грала Серену ван дер Вудсен, і Раго працювала над шоу час від часу протягом усіх шести сезонів.

"Я збираюся підтвердити, що Блейк Лайвлі жахлива. Мені шкода, що я вас розчарувала. Вона була дитиною-непо, і коли їй було 19, весь світ пускав дим у її дупу. Дуже важко зберігати голову, коли таке відбувається. Я думаю, вона вважає, що має право поводитися саме так, як хоче. І як ми сміємо здіймати галас? Вона не могла змиритися з тим, що людям вона не подобається, і вона виглядала як мудак. Вона підставила людей. У цього хлопця [Джастіна Бальдоні] є дружина і сім'я. І я уявила ці нешкідливі взаємодії як насильство, коли я подивилася знятий матеріал, і я думаю: "Просто йди додому"", — наголосила Росселла.

Раго зазначила, що під час зйомок "Пліткарки" Блейк рідко розмовляла з акторами масовки, та й то через режисера, який від її імені просив їх поводитися тихо або не рухатися. Одного разу міс Раго сказала, що дала Блейк кілька нотаток за сценарієм.

Блейк Лайвлі в серіалі "Пліткарка"

"Коли вона намагалася бути милою... Їй справді доводилося змушувати себе, тому що я була нормальною людиною", — сказала вона, додавши, що міс Лайвлі казала "спасибі" в найнепристойніший спосіб.

Росселла стверджує, що Блейк повернулася на знімальний майданчик "Пліткарки" після розставання з Леонардо Ді Капріо, і що "вона була в дуже поганому настрої, і це було схоже на: не розмовляй з нею". Але потім в її житті з'явився Раян Рейнольдс, за якого зірка вийшла заміж 2012 року і народила йому чотирьох дітей.

Наразі між Лайвлі та Джастіном Бальдоні, її партнером по фільму "Все закінчиться на нас" і його режисером, розгорається новий виток конфлікту. Після того, як Блейк звинуватила його в сексуальних домаганнях на зйомках, юридична команда актора опублікувала відео, яке мало спростувати всі її звинувачення.

Однак захист Лайвлі навпаки побачив у цьому відео підтвердження своїх слів, а експертка з мови тіла і зовсім сказала, що актриса відчувала дискомфорт під час зйомок.

Тимчасом у мережі активно ходять чутки про те, що під суд Бальдоні підвів не хто інший, як милашка Раян Лейнольдс. Американська журналістка Кендіс Оуенс заявила, що у Блейк і Джастіна був реальний флірт, а чоловікові актриси це, м'яко кажучи, не сподобалося. Саме він врешті-решт змусив дружину подати до суду на гарячого італійця.

Раніше Фокус писав, що бізнес Блейк зазнав серйозних збитків на тлі скандалу.