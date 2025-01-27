"Вона підставила людей": ведуча кулінарного шоу раптово заступилася за Бальдоні у війні з Лайвлі
За словами Россели Раго, Блейк Лайвлі завжди поводилася зарозуміло, і з нею було важко працювати.
37-річна Росселла Раго, ведуча популярного на YouTube італійського кулінарного шоу Cooking with Nonna, яка була дублеркою у фільмах і телешоу протягом 15 років, зокрема і в серіалі "Пліткарка", де грала Блейк Лайвлі, заявила, що з акторкою "жахливо" працювати, і звинуватила її в тому, що вона "підставила" Джастіна Бальдоні, бо "звикла до обожнювання". Про це вона сказала у себе в TikTok.
Авторка навіть пригадала, що зірка під час зйомок страждала на метеоризм.
"Вона ригала і пукала посеред зйомок — і поводилася так, ніби нам пощастило, що ми чули її пукання. З нею було дуже неприємно працювати. Я просто не знаю, як ще це сказати", — сказала вона.
Росселла, яка також написала серію кулінарних книжок, стверджує, що чоловік Блейк Раян Рейнольдс "схилився б перед нею", коли вони почали зустрічатися після її короткого роману з Леонардо Ді Капріо 2011 року.
"Вона звикла, що її обожнюють, а коли її не обожнюють, д***мо стає реальним, і Бальдоні дізнався, наскільки це реально", — сказала вона.
У підлітковій драмі "Пліткарка" Лайвлі грала Серену ван дер Вудсен, і Раго працювала над шоу час від часу протягом усіх шести сезонів.
"Я збираюся підтвердити, що Блейк Лайвлі жахлива. Мені шкода, що я вас розчарувала. Вона була дитиною-непо, і коли їй було 19, весь світ пускав дим у її дупу. Дуже важко зберігати голову, коли таке відбувається. Я думаю, вона вважає, що має право поводитися саме так, як хоче. І як ми сміємо здіймати галас? Вона не могла змиритися з тим, що людям вона не подобається, і вона виглядала як мудак. Вона підставила людей. У цього хлопця [Джастіна Бальдоні] є дружина і сім'я. І я уявила ці нешкідливі взаємодії як насильство, коли я подивилася знятий матеріал, і я думаю: "Просто йди додому"", — наголосила Росселла.
Раго зазначила, що під час зйомок "Пліткарки" Блейк рідко розмовляла з акторами масовки, та й то через режисера, який від її імені просив їх поводитися тихо або не рухатися. Одного разу міс Раго сказала, що дала Блейк кілька нотаток за сценарієм.
"Коли вона намагалася бути милою... Їй справді доводилося змушувати себе, тому що я була нормальною людиною", — сказала вона, додавши, що міс Лайвлі казала "спасибі" в найнепристойніший спосіб.
Росселла стверджує, що Блейк повернулася на знімальний майданчик "Пліткарки" після розставання з Леонардо Ді Капріо, і що "вона була в дуже поганому настрої, і це було схоже на: не розмовляй з нею". Але потім в її житті з'явився Раян Рейнольдс, за якого зірка вийшла заміж 2012 року і народила йому чотирьох дітей.
Наразі між Лайвлі та Джастіном Бальдоні, її партнером по фільму "Все закінчиться на нас" і його режисером, розгорається новий виток конфлікту. Після того, як Блейк звинуватила його в сексуальних домаганнях на зйомках, юридична команда актора опублікувала відео, яке мало спростувати всі її звинувачення.
Однак захист Лайвлі навпаки побачив у цьому відео підтвердження своїх слів, а експертка з мови тіла і зовсім сказала, що актриса відчувала дискомфорт під час зйомок.
Тимчасом у мережі активно ходять чутки про те, що під суд Бальдоні підвів не хто інший, як милашка Раян Лейнольдс. Американська журналістка Кендіс Оуенс заявила, що у Блейк і Джастіна був реальний флірт, а чоловікові актриси це, м'яко кажучи, не сподобалося. Саме він врешті-решт змусив дружину подати до суду на гарячого італійця.
Раніше Фокус писав, що бізнес Блейк зазнав серйозних збитків на тлі скандалу.