Джастін Бальдоні викрив брехню Блейк Лайвлі одним відео: що відповіли адвокати акторки

Юристи актора хотіли довести, що сцена, яку згадувала Лайвлі у своєму позові проти Бальдоні, не має навіть натяку на домагання. Однак юридична команда акторки впевнена у протилежному.

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Юридична команда американського актора італійського походження і режисера фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні та його адвокат Брайан Фрідман оприлюднили 10-хвилинне відео зі зйомок картини з ним і Блейк Лайвлі в головних ролях. Це було зроблено, щоб спростувати звинувачення Лайвлі її партнера в сексуальних домаганнях, і що Бальдоні поводився неналежним чином під час зйомок сцени повільного танцю в барі для фільму, пише Forbes. Зйомки проходили на студії Wayfarer Studio.

Захист Джастіна підкреслює, що на кадрах чітко видно: обидва актори явно поводилися "в рамках сцени, із взаємною повагою і професіоналізмом".

Відео містить три дубля однієї й тієї самої сцени і є повним записом, знятим для цієї сцени, під час якої Лайвлі стверджувала в позові, що Балдоні "нахилився вперед і повільно провів губами від її вуха і вниз по її шиї, кажучи: "Це так приємно пахне". Кадри показують схожу взаємодію, де Бальдоні уткнувся носом у шию Лайвлі, і вона сказала: "Я, напевно, забрудню тебе автозасмагою", на що він відповів: "Це приємно пахне".

В іншій сцені Бальдоні нахиляється, щоб поцілувати Лайвлі, і вона відсторонюється, кажучи: "Я думаю, нам слід поговорити. Я думаю, буде романтичніше, якщо ми будемо танцювати і розмовляти".

Натомість команда Лайвлі каже, що кадри повністю підтверджують її розповідь, і "будь-яка жінка, до якої неналежним чином торкалися на робочому місці, впізнає дискомфорт міс Лайвлі".

"Джастін Бальдоні та його адвокат можуть сподіватися, що цей останній трюк випередить докази, що ганьблять його, але саме відео викриває. Кожен кадр опублікованого запису підтверджує до останньої літери те, що міс Лайвлі описала в пункті 48 своєї скарги. На відео видно, як містер Бальдоні неодноразово нахиляється до міс Лайвлі, намагається поцілувати її, цілує її в лоб, треться обличчям і ротом об її шию, клацає її губу великим пальцем, пестить її, каже їй, як гарно вона пахне, і розмовляє з нею не так, як вона хотіла. Кожен момент цього був імпровізацією містера Бальдоні без попереднього обговорення або згоди, і без присутності координатора інтимної близькості", — заявили у відповідь юристи Блейк.

Адвокати Бальдоні злили у ЗМІ відео зі зйомок, але юридична команда Лайвлі знайшла в ньому підтвердження своїм звинуваченням

Акторка подала позов на початку січня до федерального суду Південного округу Нью-Йорка проти Бальдоні, генерального директора Wayfarer Джеймі Хіта, публіцистки Дженніфер Абель і консультантки зі зв'язків із громадськістю в кризових ситуаціях Мелісси Натан. Бальдоні і режисер, і виконавиця головної ролі у фільмі, заснованому на бестселері Колін Гувер.

Вона звинувачує Джастіна в сексуальних домаганнях, а його і його спільників – в організації наклепницької кампанії.

"Що стосується сцени з повільним танцем, Бальдоні "дозволив камері працювати і змусив їх виконати сцену, але не грав у ролі Райла. Замість цього він розмовляв з міс Лайвлі не в ролі себе. У якийсь момент він нахилився вперед і повільно провів губами від її вуха і вниз по шиї, сказавши: "Вона так приємно пахне". Нічого з цього навіть віддалено не було зроблено в характері або ґрунтувалося на будь-якому діалозі в сценарії, і нічого не потрібно було говорити, тому що, знову ж таки, не було звуку — містер Бальдоні пестив місіс Лайвлі ротом у такий спосіб, що не мав жодного стосунку до їхніх ролей. Коли міс Лайвлі пізніше заперечила проти такої поведінки, відповідь містера Бальдоні була: "Я навіть не відчуваю до вас потягу"", — стверджує її юридична команда в позові.

Своєю чергою Бальдоні подав позов проти Блейк та її чоловіка Раяна Рейнольдса, зажадавши щонайменше $400 як відшкодування шкоди за ведення їхньої власної ймовірної наклепницької кампанії.

Раніше Фокус писав, чому Бальдоні опинився в підвалі на прем'єрі фільму "Все закінчиться на нас". Ми також розповідали, що він готує ще один позов проти Раяна Рейнольдса.