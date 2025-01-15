Новий поворот: Джастін Бальдоні готує позов проти Раяна Рейнольдса

Джастін упевнений, що персонаж Найспул із фільму "Дедпул і Росомаха" — це пародія на нього.

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Війна між актором і режисером Джастіном Бальдоні та Блейк Лайвлі набирає обертів, і тепер до неї, схоже, буде втягнутий і Раян Рейнольдс, чоловік багатодітної актриси. За даними Variety, адвокат Бальдоні Брайан Фрідман попросив президента Marvel Кевіна Файгі та генерального директора Disney Боба Айгера зберегти будь-які документи, "що стосуються або відображають навмисну спробу висміяти, переслідувати, висміювати, залякувати або цькувати Бальдоні через персонажа "Найспула".

Фрідман зробив запит у листі про судовий розгляд, вказавши, що юридична команда Бальдоні шукає докази, які потенційно можуть бути використані в суді. У листі також просили студії зберегти будь-які документи, пов'язані з розробкою Найспула, і будь-які повідомлення про "написання і зйомки сюжетних ліній і сцен" за участю персонажа.

Найспул — другорядний персонаж у фільмі кінематографічного всесвіту Marvel 2024 року "Дедпул і Росомаха". Бальдоні впевнений, що цей комедійний образ є прямою пародією на нього. Герой хвалить Ледіпул (озвучену Блейк Лайвлі) за те, що вона "повернула" форму після народження дитини, і каже щось на кшталт: "Де, в ім'я Бога, координатор інтимної близькості?!" Коли Дедпул намагається критикувати його жінконенависницькі коментарі, Найспул каже: "Все гаразд, я ідентифікую себе як феміністка". (Лайвлі припустила в Instagram, що Дедпул і Росомаха відображають її почуття "до хороших чоловіків, які використовують фемінізм як інструмент"). Зрештою Найспула вбивають, Дедпул використовує його тіло як живий щит, а Ледіпул стріляє в нього кілька разів.

Сцена, в якій гине Найспул

Чому Бальдоні асоціюють із Найспулом?

Не виключено, що коментарі Найспула про післяпологове тіло Ледіпул не є збігом обставин, з огляду на те, що Лайвлі стверджувала у своєму позові про сексуальні домагання проти Бальдоні, що він знайшов "закриті канали для критики її тіла і ваги" на зйомках фільму "Все закінчиться на нас". Джастін стверджував, що він запитав тренера про її вагу, тому що у нього проблеми зі спиною, і йому довелося підняти її в одній зі сцен.

Інші порівняння зосереджені на тому факті, що Бальдоні давно публічно говорив про те, що він фемініст. Деякі інтерпретували це як сумнівне посилання на подкаст Бальдоні The Man Enough, який "досліджує, що означає бути чоловіком сьогодні і як жорсткі гендерні ролі вплинули на всіх людей". Співведуча Джастіна, Ліз Планк, пішла з подкасту у світлі звинувачень проти нього.

Крім того, Бальдоні роками носив волосся, зібране в пучок. Така ж зачіска — у Найспула. Адвокат Брайан Фрідман вважав це ще одним доказом.

Як і Найспул, Бальдоні збирає волосся в пучок

"Немає сумнівів, що це пов'язано з Джастіном. Я маю на увазі, будь-хто, хто бачив цей пучок волосся", — сказав він.

Фрідман припустив, що використання Найспула як комедійного підживлення ставить під сумнів обґрунтованість претензій у позові Лайвлі проти Бальдоні.

"Якщо хтось зазнає серйозних сексуальних домагань, ви не смієтеся над цим. Це серйозна проблема", — підкреслив Фрідман.

Фото: Соцмережi

Блейк Лайвлі подала до суду на Бальдоні за сексуальні домагання і ймовірну наклепницьку кампанію. Він поки не відповів зустрічним позовом, але подав до суду на New York Times за висвітлення її скарги. У той час як Times захищала свої репортажі, Фрідман у своїй заяві стверджував, що видання "піддавалося бажанням і забаганкам" Лайвлі і Рейнольдса, "двох могутніх "недоторканних" голлівудських еліт".

Раніше Фокус писав, як скандал з колегою вплинув на бізнес Блейк Лайвлі.