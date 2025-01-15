Новый поворот: Джастин Бальдони готовит иск против Райана Рейнольдса

Джастин уверен, что персонаж Найспул из фильма "Дэдпул и Росомаха" – это пародия на него.

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Война между актером и режиссером Джастином Бальдони и Блейк Лайвли набирает оборотов, и теперь в нее, похоже, будет втянут и Райан Рейнольдс, муж многодетной актрисы. По данным Variety, адвокат Балдони Брайан Фридман попросил президента Marvel Кевина Файги и генерального директора Disney Боба Айгера сохранить любые документы, "касающиеся или отражающие преднамеренную попытку высмеять, преследовать, высмеивать, запугивать или травить Бальдони через персонажа "Найспула".

Фридман сделал запрос в письме о судебном разбирательстве, указав, что юридическая команда Бальдони ищет доказательства, которые потенциально могут быть использованы в суде. В письме также просили студии сохранить любые документы, связанные с разработкой Найспула, и любые сообщения о "написании и съемках сюжетных линий и сцен" с участием персонажа.

Найспул – второстепенный персонаж в фильме кинематографической вселенной Marvel 2024 года "Дэдпул и Росомаха". Бальдони уверен, что этот комедийный образ является прямой пародией на него. Герой хвалит Ледипул (озвученную Блейк Лайвли) за то, что она "вернула" форму после рождения ребенка, и говорит что-то вроде: "Где, во имя Бога, координатор интимной близости?!" Когда Дэдпул пытается критиковать его женоненавистнические комментарии, Найспул говорит: "Все в порядке, я идентифицирую себя как феминистка". (Лайвли предположила в Instagram, что Дэдпул и Росомаха отражают ее чувства "к хорошим мужчинам, которые используют феминизм как инструмент".) В конечном итоге Найспула убивают, Дэдпул использует его тело как живой щит, а Ледипул стреляет в него несколько раз.

Сцена, в которой погибает Найспул

Почему Бальдони ассоциируют с Найспулом?

Не исключено, что комментарии Найспула о послеродовом теле Ледипул не являются совпадением, учитывая, что Лайвли утверждала в своем иске о сексуальных домогательствах против Бальдони, что он нашел "закрытые каналы для критики ее тела и веса" на съемках фильма "Все закончится на нас". Джастин утверждал, что он спросил тренера о ее весе, потому что у него проблемы со спиной, и ему пришлось поднять ее в одной из сцен.

Другие сравнения сосредоточены на том факте, что Бальдони давно публично говорил о том, что он феминист. Некоторые интерпретировали это как сомнительную ссылку на подкаст Бальдони The Man Enough, который "исследует, что значит быть мужчиной сегодня и как жесткие гендерные роли повлияли на всех людей". Соведущая Джастина, Лиз Планк, ушла из подкаста в свете обвинений против него.

Кроме того, Бальдони годами носил волосы, собранные в пучок. Такая же прическа — у Найспула. Адвокат Брайан Фридман посчитал это еще одним доказательством.

Как и Найспул, Бальдони собирает волосы в пучок

"Нет сомнений, что это связано с Джастином. Я имею в виду, любой, кто видел этот пучок волос", — сказал он.

Фридман предположил, что использование Найспула в качестве комедийной подпитки ставит под сомнение обоснованность претензий в иске Лайвли против Бальдони.

"Если кто-то подвергается серьезным сексуальным домогательствам, вы не смеетесь над этим. Это серьезная проблема", – подчеркнул Фридман.

Фото: Соцсети

Блейк Лайвли подала в суд на Бальдони за сексуальные домогательства и предполагаемую клеветническую кампанию. Он пока не ответил встречным иском, но подал в суд на New York Times за освещение ее жалобы. В то время как Times защищала свои репортажи, Фридман в своем заявлении утверждал, что издание "поддавалось желаниям и прихотям" Лайвли и Рейнольдса, "двух могущественных "неприкасаемых" голливудских элит".

Ранее Фокус писал, как скандал с коллегой повлиял на бизнес Блейк Лайвли.