Бальдоні розповів, що Лайвлі прогнала його з червоної доріжки на прем'єрі фільму

Джастін Бальдоні стверджує, що Блейк Лайвлі розгорнула проти нього масштабну піар-кампанію, щоб "забрати" фільм.

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40-річний актор і режисер Джастін Бальдоні, на якого подала до суду 37-річна акторка Блейк Лайвлі, не збирається терпіти звинувачення на свою адресу і має намір відповісти симетрично. Зокрема на шоу Мегін Келлі він розповів, що Лайвлі далеко не така проста, як хоче здаватися.

Звертаючись до своєї "команди мрії", яка монтувала фільм "Все закінчиться на нас", він зазначив:

"У те, що могло б стати одним із найпрекрасніших вечорів у моєму житті з погляду кар'єри, мене буквально відправили до підвалу з усіма моїми друзями і сім'єю більше ніж на годину. Мені не дозволяли показуватися, вона (Блейк) не хотіла, щоб я перебував поруч із нею або іншими акторами. Отже, вони повели мене з килимової доріжки і відправили нас у підвал. Ми були там разом, мої друзі та сім'я, люди, які люблять мене найбільше", — поділився актор.

Джастін Бальдоні та його адвокат Браян Фрідман на шоу Мегін Келлі

За його словами, вони почали сміятися через розуміння того, що в ніч, яка мала стати тріумфом, опинилися в підвалі:

"Ми всі були радісні та сміялися, тому що ніщо з цього г***на не має значення. Ми не для цього в цьому бізнесі, щоб відвідувати прем'єри і бути відзначеними таким чином. Ми в цьому бізнесі, тому що ми художники і віримо в те, що робимо. Ми хочемо створювати мистецтво, яке зворушує душі людей і може зворушувати людей. І це те, що ми зробили. І я вірю, що це піде за нами, правда восторжествує, а світло і любов переможуть".

Зі свого боку адвокат Бальдоні Браян Фрідман відповів на заяву Лайвлі про те, що Бальдоні усунули від прем'єри за те, що він переслідував її.

"Якби вона [Лайвлі] зазнала сексуальних домагань такою мірою в цьому фільмі і в цій ситуації... вона б не повернулася до фільму. Вони сіли й обговорили, у чому полягали її скарги. На жаль, вона насправді не читала книжку і не розуміла, про що книжка. Те, що Джеймі Хіт, партнер Джастіна, показав порнографію, якщо ви подивитеся на фактичну скаргу, яку вони подали, там говориться, що це порнографія, але те, що Джеймі Хіт показав їй, було нерухомим відео домашніх пологів, тому що вони обговорювали сцену про пологи, і ви знаєте, що це не порнографія", — пояснив юрист.

Він також нагадав, що фільм був про аб'юз, і в картині були присутні сексуальні сцени з брутальною поведінкою, і щоразу, коли хтось із акторів почувався некомфортно, Джастін брав на себе відповідальність за це.

Фрідман додав, що його команда "збирається розмістити кожен окремий документ на вебсайті, щоб громадськість могла прочитати і зробити власні висновки.

"І вони можуть визначити, чи були сексуальні домагання, чи була наклепницька кампанія, чи була помста, бо в нас є докази та квитанції, які абсолютно і недвозначно показують, що це неправда", — стверджує адвокат.

Бальдоні та Лайвлі зіграли подружжя у фільмі "Все закінчиться на нас" Фото: Кадр из фильма

Раніше він говорив, що у нього є докази того, що Лайвлі знущалася з Бальдоні:

"До болю іронічно, що Блейк Лайвлі звинувачує Джастіна Бальдоні у використанні ЗМІ як зброї, коли її власна команда організувала цю жорстоку атаку, надіславши The New York Times грубо відредаговані документи ще до подання скарги. Ми публікуємо всі докази, які покажуть схему знущань і погроз з метою захопити фільм. Ніщо з цього не стане сюрпризом, оскільки відповідно до своєї минулої поведінки Блейк Лайвлі використовувала інших людей для передачі цих погроз і знущань, щоб отримати те, що вона хотіла. У нас є всі квитанції та багато іншого".

Джастін Бальдоні на прем'єрі фільму "Все закінчиться на нас"

Тимчасом команда Лайвлі тепер звинувачує Бальдоні в тому, що його наклепницька кампанія проти неї призвела до того, що вона зазнала "фінансових збитків", які "тривають і донині". Вона стверджує, що її бренд засобів для догляду за волоссям Blake Brown і дві її лінійки напоїв Betty Buzz і Betty Booze зазнали величезних збитків у продажах через негативну реакцію, яку вона отримала.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі привела Раяна Рейнольдса на зустріч із Джастіном Бальдоні.