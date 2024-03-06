"Люди будуть шоковані": колишня стриптизерка розповіла про компромат на принца Гаррі

Керрі Роял стверджує, що у неї є ще кілька фотографій принца Гаррі, зроблених під час скандальної вечірки в Лас-Вегасі. Коли вона покаже їх публіці, модель не уточнила.

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Принца Гаррі наздогнали події літа 2012 року, які він волів би забути. Колишня стриптизерка, 52-річна Керрі Роял, пригрозила злити його пікантні фото з вечірки в номері готелю Wynn. Одне з таких фото, де оголеного члена королівської сім'ї обіймає ледь вбрана жінка, були опубліковані The Sun і викликали грандіозний скандал. У бесіді з таблоїдом модель OnlyFans через майже 12 років стверджує, що у неї є більш відверті кадри.

"У мене є кілька хороших фотографій, де він у гарному стані. Ці фотографії ніколи не публікували. У мене є фотографії біля басейну, зроблені до ночі, і знімки Гаррі в жовтому одязі. Люди будуть шоковані ними", — заявляє вона.

Керрі не сподобалося, що у своїх мемуарах "Запасний" принц проігнорував її.

"Я трохи злюся через те, що мене проігнорували в його книзі. Він багато чого пропустив тієї ночі. Я здивована, що він пам'ятає чиєсь ім'я, тому що він був сильно п'яний, але він міг би розповісти про ті небагатьох речах, які сталися між нами, але він це абсолютно проґавив"", — відверто розповідає модель. Роял додала, що Гаррі був "божевільним" і "спонтанним" і тепер показує "протилежну сторону" свого колишнього "я".

Раніше Керрі вже намагалася монетизувати той вечір у лос-анжелеському готелі. Вона виставила на аукціон пару чорних трусів, які, за її словами, принц Гаррі зірвав із себе під час свого сумнозвісного стриптиз-шоу. Жінка стверджувала, що була в кімнаті з принцом, коли він нібито грав оголеним на повітряній гітарі з києм на біс, а також співав "Beat It" Майкла Джексона і прикривав свою чоловічу гідність рукавичкою.

Це фото 2012 року на обкладинці таблоїду спровокувало грандіозний скандал у Великій Британії Фото: Скриншот

Стриптизерка стверджувала, що принц подарував їй спідню білизну на пам'ять, коли вона покидала гучну вечірку.

"Коли він тусувався у Вегасі, всі любили його і його почуття веселощів. Принаймні, ці труси — нагадування про те, яким він був... коли Гаррі був веселим принцом. Шкода, що він зараз такий пихатий і серйозний. Навіть будучи одруженим батьком двох дітей, йому все одно час від часу доводиться розпускати волосся — у будь-якому разі, те, що від нього залишилося", — говорила Керрі.

Скандальні знімки принца потрапили в мережу в липні 2012 року. У першому кадрі 27-річний Гаррі стоїть, прикриваючи інтимні місця руками. За ним ховається оголена дівчина. Пара перебуває перед телевізором, при цьому принц повернув голову до своєї супутниці. На другому знімку брат Вільяма разом з якоюсь красунею розташувалися біля більярдного столу. Гаррі обіймає дівчину ззаду, демонструючи фотографу п'яту точку. У руках принц тримає кий.

За даними порталу, який опублікував знімки, принц і його друзі зустріли дівчат у барі готелю, а потім запросили їх у номер. Компанія грала в більярд на роздягання. Судячи з усього, принц грав дуже погано.

Після скандалу Гаррі отримав сувору догану від командування ВПС Сполученого Королівства, де він служив вертолітником, його покинула дівчина Крессінда Боне, а на додачу до всього Єлизавета II відклала зведення онука в члени Ордена Підв'язки на невизначений термін. Королева вирішила, що "ще не настав час" для того, щоб вищий лицарський орден Великої Британії прийняв недолугого принца до своїх лав.

У Кларенс-гаусі підтвердили автентичність знімків і пообіцяли розібратися з неналежною поведінкою Гаррі, проте попросили проявити повагу до особистого життя спадкоємця престолу, оскільки фото, вочевидь, були зроблені без його відома.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі почав тиснути на Меган Маркл, вимагаючи, щоб вона полетіла з ним до Великобританії на "Ігри нескорених".