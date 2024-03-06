"Люди будут шокированы": бывшая стриптизерша рассказала о компромате на принца Гарри

Кэрри Роял утверждает, что у нее естьеще несколько фотографий принца Гарри, сделанных во время скандальной вечеринки в Лас-Вегасе. Когда она покажет их публике, модель не уточнила.

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Принца Гарри догнали события лета 2012 года, которые он предпочел бы забыть. Бывшая стриптизерша, 52-летняя Кэрри Роял, пригрозила слить его пикантные фото с вечеринки в номере отеля Wynn. Одно из таких фото, где обнаженного члена королевской семьи обнимает едва одетая женщина, были опубликованы The Sun и вызвали грандиозный скандал. В беседе с таблоидом модель OnlyFans спустя почти 12 лет утверждает, что у нее есть более откровенные кадры.

"У меня есть несколько хороших фотографий, где он в хорошем состоянии. Эти фотографии никогда не публиковались. У меня есть фотографии у бассейна, сделанные до ночи, и снимки Гарри в желтой одежде. Люди будут шокированы ими", – заявляет она.

Кэрри не понравилось, что в своих мемуарах "Запасной" принц проигнорировал ее.

"Я немного злюсь из-за того, что меня проигнорировали в его книге. Он многое пропустил той ночью. Я удивлена, что он помнит чье-то имя, потому что он был сильно пьян, но он мог бы рассказать о тех немногих вещах, которые произошли между нами, но он это совершенно упустил"", – откровенничает модель. Роял добавила, что Гарри был "сумасшедшим" и "спонтанным" и теперь показывает "противоположную сторону" своего прежнего "я".

Ранее Кэрри уже пыталась монетизировать тот вечер в лос-анжелесском отеле. Она выставила на аукцион пару черных трусов, которые, по ее словам, принц Гарри сорвал с себя во время своего печально известного стриптиз-шоу. Женщина утверждала, что была в комнате с принцем, когда он якобы играл обнаженным на воздушной гитаре с кием на бис, а также пел "Beat It" Майкла Джексона и прикрывал свое мужское достоинство перчаткой.

Это фото 2012 года на обложке таблоида спровоцировало грандиозный скандал в Великобритании Фото: Скриншот

Стриптизерша утверждала, что принц подарил ей нижнее белье на память, когда она покидала шумную вечеринку.

"Когда он тусовался в Вегасе, все любили его и его чувство веселья. По крайней мере, эти трусы — напоминание о том, каким он был… когда Гарри был веселым принцем. Жаль, что он сейчас такой напыщенный и серьезный. Даже будучи женатым отцом двоих детей, ему все равно время от времени приходится распускать волосы – в любом случае, то, что от них осталось", – говорила Кэрри.

Скандальные снимки принца попали в сеть в июле 2012 года. В первом кадре 27-летний Гарри стоит, прикрывая интимные места руками. За ним прячется обнаженная девушка. Пара находится перед телевизором, при этом принц повернул голову к своей спутнице. На втором снимке брат Уильяма вместе с некой красоткой расположились у бильярдного стола. Гарри обнимает девушку сзади, демонстрируя фотографу пятую точку. В руках принц держит кий.

По данным портала, опубликовавшего снимки, принц и его друзья встретили девушек в баре отеля, а затем пригласили их в номер. Компания играла в бильярд на раздевание. По всей видимости, принц играл из рук вон плохо.

После скандала Гарри получил строгий выговор от командования ВВС Соединенного Королевства, где он служил вертолетчиком, его бросила девушка Крессинда Бонэ, а в довершение ко всему Елизавета II отложила возведение внука в члены Ордена Подвязки на неопределенный срок. Королева посчитала, что "еще не пришло время" для того, чтобы высший рыцарский орден Великобритании принял непутевого принца в свои ряды.

В Кларенс-хаусе подтвердили подлинность снимков и пообещали разобраться с неподобающим поведение Гарри, однако попросили проявить уважение к личной жизни наследника престола, поскольку фото, очевидно, были сделаны без его ведома.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри начал давить на Меган Маркл, требуя, чтобы она полетела с ним в Великобританию на "Игры непокоренных".