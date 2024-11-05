Убытки на сотни тысяч: литий-ионная батарея подожгла дом, хозяин предупредил об угрозе

По словам Роберта Моузли, подобное может случиться и с другими людьми, использующими технику с аккумуляторами, в том числе электровелосипедами.

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Житель Лас-Вегаса (США) Роберт Моузли пострадал из-за пожара в доме, вызванного литий-ионной батареей. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 5 Vegas.

Опасный случай произошел в середине октября в доме Роберта Моузли, который собирает кастомные автомобили. Камера наблюдения запечатлела, как на террасе вспыхнул аккумулятор очистителя для бассейна в то время, как хозяин и его жена занимались своими делами внутри здания. Женщина заметила огонь через несколько минут и позвала супруга, который попытался погасить его водой из садового шланга.

Пожарные быстро прибыли и начали борьбу с огнем. Они вытащили кошку семейства Мозели по кличке Пука из здания и провели сердечно-легочную реанимацию, к счастью, домашнее животное выжило. Пожарная служба округа Кларк расследует причину пожара и не подтвердила телеканалу FOX5 точную причину возгорания.

По словам Роберта Мозели, пожар уничтожил заднюю часть дома и нанес убытки на сотни тысяч долларов, при этом его можно было предотвратить. Вероятно, восстановление займет около года, но мужчина рад, что с его женой и кошкой все в порядке.

Роберт Моузли, его жена и кошка Пука Фото: Fox

Мужчина уверен, что причиной пожара стала батарея очистителя для бассейна, ведь он заметил ее на видеозаписи. Она как раз стояла на зарядке и могла перенасытиться электроэнергией. Американец решил через СМИ предупредить других людей о таком риске, чтобы они предприняли соответствующие меры предосторожности.

"Вы не думаете, что такое произойдет с вами, пока это не случится", — сказал он. — Думаю, для меня важно не допустить, чтобы подобное случалось с другими людьми. У многих людей есть такие вещи, у них есть электровелосипеды, у них есть скутеры".

Национальная ассоциация противопожарной защиты США рекомендует заряжать крупные литий-ионные аккумуляторные батареи, например, для электровелосипедов или электросамокатов снаружи и вдали от любых зданий. Нельзя подключать их к сети, если сам акумулятор или зарядное устройство повреждены. Их нужно держать подальше от прямых солнечных, не хранить в слишком жарких или слишком холодных местах.

Роберт Мозели добавил, что после случившегося он предпримет много дополнительных мер по защите от пожаров. Он установит больше детекторов дыма, даже на террасе, разместить огнетушители у каждого дверного проема и составит план действий на случай, если снова что-то загорится.

Ранее писали, что электроскутер загорелся на перекрестке в Китае. Водителя, сотрудника одной из служб доставки города Шэньчжэнь, отбросило взрывом, что и спасло ему жизнь, но не уберегло от ожогов. Электротранспорт работает преимущественно на литий-ионных батареях, которые используют легковоспламенимые химикаты в качестве электролита.